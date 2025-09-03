La campaña por la elección legislativa de la provincia de Buenos Aires entra en el tramo final y los espacios políticos ponen a sus pesos pesados para volcar la balanza en su favor. Convencido de la importancia del comicio, que será la última prueba antes de las parlamentarias nacionales de octubre, Javier Milei decidió participar en el acto de cierre, en medio del distrito importante que todavía mantiene el kirchnerismo.

El gobernador, Axel Kicillof, no quiere saber nada con la presencia del mandatario en la provincia que mal administra. Pudo haber elegido otros argumentos para manifestar su desacuerdo con la participación del presidente en el cierre de campaña, pero terminó manifestando algo que es realmente preocupante. Él mismo advirtió que no están dadas las condiciones para garantizar la seguridad física del jefe de Estado en el territorio de la provincia de Buenos Aires.

Cabe destacar que hace pocos días en Lomas de Zamora, en el marco de una caravana donde acompañaba al diputado y candidato José Luis Espert, Milei sufrió un violento ataque, donde le arrojaron proyectiles que afortunadamente no impactaron en ninguna persona. Sin embargo, los piedrazos que recibió la caravana de La Libertad Avanza podrían haber terminado matando a alguien.

Luego de la confirmación de la asistencia del presidente al cierre de campaña en Moreno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires se dirigió a Casa Militar para advertir que no están dadas las condiciones necesarias para la presencia del mandatario. En el documento firmado por el ministro de Seguridad de Kicillof se hace referencia a las inmediaciones del club Villa Ángela y sus inmediaciones. Sin embargo, cuando el gobernador se expresa en los medios hace referencia a otras cuestiones que poco tienen que ver con las instalaciones del lugar elegido por el oficialismo para cerrar la campaña.

En una entrevista con un medio afín, Kicillof dijo ayer que no quería ser malinterpretado, pero hizo una reflexión que no permite demasiadas interpretaciones. El gobernador dijo que en «actos de campaña», «los amigos de Milei» Donald Trump y Jair Bolsonaro sufrieron atentados que casi les cuestan la vida. ¿Qué es lo que quiso decir el mandatario bonaerense con estos comentarios, cuando su provincia sufre serios problemas de inseguridad y el mismo presidente de la Nación sufrió un ataque a cascotazos recientemente?

Mientras en lo formal, las autoridades provinciales hacen referencia al club elegido y a sus condiciones de seguridad, iluminación e infraestructura, en los medios dicen cosas diferentes y hasta hacen referencia al supuesto «enojo» de los bonaerenses con las políticas del gobierno nacional.

Kicillof : «no me saquen de contexto pero mañana milei viene a moron y vieron lo que le paso a trump y a bolsonaro en campaña» El loco no puede mantener seguro al presidente, imagínate a la gente de su provincia ☠️☠️ pic.twitter.com/JXdU8uJfvx — ElBuni (@therealbuni) September 3, 2025

Como era de esperar, las respuestas desde La Libertad Avanza no tardaron en llegar. La diputada Florencia Retamoso aseguró que el gobernador y su ministro de Seguridad, Javier Alonso, “renunciaron hace rato a cuidar a los bonaerenses, y ahora renuncian a cuidar al presidente de la Nación”. En este sentido, la legisladora bonaerense se preguntó: «Si no pueden garantizar la seguridad, ¿para qué están?»

Axel Campbell, senador del PRO y aliado al gobierno, tildó a Alonso de «ministro de Inseguridad» y resaltó que el gobernador «se rindió ante la violencia y el delito que arrasa en la provincia». En su opinión, el «reconocimiento» sobre la imposibilidad de garantizar la seguridad física de Milei es la confirmación que la problemática «los superó».

Sebastián Pareja, candidato a diputado nacional y titular de La Libertad Avanza en la provincia, tildó al gobernador de «pichón de Stalin» y manifestó que Kicillof «renunció públicamente» a garantizar la seguridad del presidente y la ciudadanía y se preguntó si detrás de su actitud existe una «intención de provocar un atentado contra la máxima investidura de la República».

Más allá del lógico tironeo de la campaña, es preocupante que el gobierno provincial reconozca que no están dadas las mínimas garantías para que el presidente pueda participar de un acto partidario. La pregunta que se hacen los bonaerenses antes de ir a las urnas es qué pueden esperar ellos cuando están por las calles indefensos, si el mismísimo gobernador sale a reconocer que ni siquiera puede garantizar la seguridad del presidente.