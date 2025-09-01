Es antigua la creencia que los problemas se solucionan aprobando una ley con buenas intenciones para determinados fines. En materia económica, muchísimas disposiciones de este tipo, impulsadas por el Congreso, fueron un fracaso e incluso generaron efectos opuestos a los deseados. Esta consecuencia nos debería retrotraer a la cuestión básica sobre la naturaleza de las legislaciones, pero estas discusiones se siguen dejando de lado, mientras se aprueban nuevas normas, con el resultado inevitable de lo que se conoce como «inflación legislativa».

En Argentina, ante la problemática de la obesidad, ahora los especialistas buscan generar una ley, para ver si encuentran un «marco legal» que comience a dar «herramientas» para lidiar con el problema. Entre las cosas que se sugieren, estaría la de enmarcar la obesidad como una «enfermedad» que pueda ser incluida en el Programa Médico Obligatorio, junto a varias patologías.

De esta manera, las obras sociales y prepagas deberían sumar al problema de la obesidad entre las enfermedades reconocidas a las que se les da tratamiento y medicación apropiada.

Aunque la creación de una normativa en el parlamento no parecería ser lo más adecuado para lidiar con el drama que padecen las personas obesas, varios médicos y legisladores están considerando avanzar con ello. Hasta el momento, la Ley 26396, aprobada en 2008, reconoce a la obesidad como un trastorno del área de la alimentación. Lo que se buscaría ahora es ampliarlo al tema de la «enfermedad metabólica». Esto abriría la puerta para tratar la cobertura médica integral, equiparando la problemática al resto de las enfermedades reconocidas.

En el debate debe estar presente que cada inclusión en el Programa Médico Obligatorio termina teniendo un impacto en el sistema de salud y en el pago que hace cada individuo en su plan de medicina prepaga. Muchas veces, los legisladores votan inclusiones (como las leyes de reproducción asistida) que termina generando un impacto negativo al bolsillo de personas que no tienen que ver con este tipo de discusiones.

Por ejemplo, ¿qué culpa tiene una mujer de 75 años, que está haciendo un tratamiento oncológico, que los diputados voten incluir en el sistema de prepagas fecundaciones asistidas? Claro que la conexión no se hace. Se muestran como fenómenos aislados y separados, el drama de una pareja de 30 años que no puede tener familia, mientras se cuestiona el precio de salud.

Nadie está diciendo que no haya que prestarle la atención necesaria a la problemática de la obesidad. Sin embargo, más allá del vínculo a la alimentación, la calidad y variedad, y los temas relacionados al metabolismo, aprobar una ley en el Congreso puede que no sea lo más eficiente para lidiar con el problema. Pero para advertir esto, es necesario tener en claro que no todos los problemas se solucionan aprobando leyes y que este patrón enquistado en el parlamento puede terminar generando efectos no deseados.