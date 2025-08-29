Damián Arabia es diputado nacional por el PRO y llegó al Congreso de la mano de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando Juntos por el Cambio (coalición que tenía al macrismo como columna vertebral) compitió contra Javier Milei en las últimas elecciones. En las PASO, Bullrich se impuso sobre Horacio Rodríguez Larreta, pero al balotaje llegaron Milei y Sergio Massa. Allí ella apoyó al actual presidente, para evitar la victoria del kirchnerismo. Luego, junto a su compañero de fórmula, se sumaron al gabinete libertario.

De la lista de diputados que llegaron al Congreso de la mano de Bullrich, algunos tienen más cercanía al gobierno que otros. Arabia, que manifestó la necesidad de trabajar en conjunto, es uno de los parlamentarios que mejor se entiende con Milei, con quien tiene trato directo. Mientras el PRO está en una crisis de identidad (y por lo pronto irá apoyando las boletas de La Libertad Avanza en octubre) existe una especie de cacería de brujas con quienes dejan la identidad partidaria en un segundo plano, ya que consideran que hay temas más importantes en la coyuntura.

En una entrevista reciente, el diputado del PRO cuestionó la actualidad de los partidos políticos. No solamente hizo referencia al suyo, sino a todas las toldas en general. Allí, recordó que es vicepresidente del PRO, pero que eso en lo concreto no tiene mayores utilidades. Este viernes, Arabia reconoció en sus redes sociales que se lo quieren sacar de encima.

«Ayer recibí un llamado del Secretario General del PRO, pidiéndome que renuncie a la vicepresidencia del partido. El argumento fue que consideraban que yo ya no participaba y había elegido otro camino».

A través de un comunicado en sus redes sociales, Arabia informó que su partido le solicitó la renuncia. «Me insultó y me cortó», señaló el legislador, admitiendo que este episodio tendrá «consecuencias» en su situación partidaria. «Más allá de la anécdota, esto refleja claramente un problema mayor que vengo señalando: la profunda crisis de los partidos políticos», destacó.

«En nuestro caso, Argentina tiene más de 750 partidos políticos, el número más alto de Sudamérica. Muchos son meros sellos de goma; otros, feudos cerrados. La política necesita discutir este problema. Sé que hay urgencias inmediatas, pero también reformas estructurales impostergables. La reforma del sistema de partidos es una de ellas: es la base de cómo funciona nuestra democracia. El Gobierno intentó plantearlo en la Ley de Bases; fue un gran primer paso y creo que, después de las elecciones, debemos retomarlo», resaltó.

En la elección legislativa de octubre, los legisladores que ingresarán a la Cámara de Diputados lo harán en el marco de una boleta de nombre «Alianza La Libertad Avanza». Con la próxima conformación parlamentaria, habrá que ver si los espacios confluyen en uno único o si se generará una especie de interbloques, donde cada legislador esté vinculado a su partido. Por lo pronto, el caso de Arabia anticipa una discusión compleja, donde seguramente las cuestiones político-ideológicas no sean las primordiales, lamentablemente.