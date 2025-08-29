La campaña electoral argentina ha tenido –hasta el momento– un tema central: los audios de un exfuncionario del área de Discapacidad, donde parece hacer mención a algún tipo de negociado entre una droguería y el Estado. El gobierno apartó al funcionario y a la persona señalada por los hechos irregulares e intervino el área para una auditoría.

Aunque no ha habido pedidos de captura, la justicia incautó los teléfonos de Diego Spagnuolo, como también del empresario mencionado. Para el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, según indicaron unas fuentes que lo consultaron, los audios son suyos, pero están editados con intencionalidad política. Mientras el gobierno asegura que todo se trata de una maniobra sucia del kirchnerismo en el marco de la campaña electoral, los medios han ido lanzando «nuevos audios» que supuestamente incrementan el escándalo nacional.

Pero, aunque fueron anunciados con bombos y platillos, lo cierto es que cuando uno los escucha en la búsqueda de un delito concreto, no lo encuentra. Sí abundan los comentarios sobre las internas de cualquier gobierno y hay registradas frases que revelan que no todos los funcionarios estaban de acuerdo en todo. Hay señalamientos y cuestionamientos, pero, por ahora, los delitos de corrupción no han aparecido en las nuevas grabaciones que vieron la luz.

En la segunda camada de audios, la que apareció mencionada es la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La grabación parecería indicar un cuestionamiento político y tiene algún insulto. Pero lo cierto es que no hay mucho más.

«Pero igual Sandra medio me hizo una jugada a mí ¿viste? Me dejó medio expuesto con Karina y con Lule. Cuando hablé con ella, fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra».

El comentario parece indicar un cuestionamiento de orden político y personal, ya que Spagnuolo le habría dicho algo a la funcionaria, que a su vez lo compartió con el presidente, situación que pareció no agradarle al exfuncionario removido.

En el mismo sentido político fue el audio que mencionó a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación. Hay típicos reclamos e internas, pero tampoco se percibe un comentario vinculado a un supuesto delito.

«Vos me tenías que dar una mano. Bajar de alta las pensiones es mi trabajo. A mí personalmente Federico me dijo vos me ibas a dar una mano. Decime si venís a darme una mano, si me venís a controlar, si me venís a decir cómo tengo que hacer mi trabajo”

Es evidente que a Spagnuolo lo venían grabando de hace tiempo. En otro segmento difundido en los medios, el extitular de la ANDIS insultó al vocero Manuel Adorni, al que calificó como un «pelotudo». El enojo habría tenido que ver con una información que el portavoz presidencial lemitió en una conferencia de prensa, que según Spagnuolo sería inexacta. Una vez más, el título de la noticia donde se difundió la información hablaba de los audios que «mencionaban» a Adorni, de la misma manera que antes lo hicieron con Pettovello o Sturzenegger. La cuestión es que la grabación no tenía nada que ver con el supuesto escándalo de corrupción.

Lo mismo sucedió hoy con las nuevas grabaciones que se difundieron, donde la que supuestamente habla es Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. ¿Qué dicen «los audios de Karina Milei? «Nosotros no podemos entrar en la pelea, tenemos que estar unidos». En otra grabación se escucha decir a la hermana del presidente que ingresa a la Casa Rosada a las 8:00 de la mañana para retirarse a las 11:00 de la noche.

Por lo que ha trascendido hasta el momento en los medios argentinos, lo cierto es que en todas estas últimas escuchas, tanto de Spagnuolo como de la hermana del presidente, no hay más que un título rimbombante. En los streams kirchneristas, los mismos se difunden con la indignación de los conductores, que finalmente no pueden argumentar demasiado ante las grabaciones que no terminan de exponer la supuesta trama de corrupción que hasta hace poco monopolizaba los medios de comunicación.

El electorado indeciso, en lugar de espantarse por una supuesta trama de corruptela digna del kirchnerismo, podría reaccionar distinto. Si alguien está dudando entre votar o no al oficialismo, un burdo intento de subestimación podría terminar generando lo contrario de lo que estarían buscando los operadores políticos de la oposición.