Lo que sucedió este miércoles en la caravana que llevaba al presidente Javier Milei y al candidato José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires no es nuevo. Sistemáticamente, las acciones virulentas en la vía pública siempre vienen del lado del kirchnerismo. Desde que comenzó la actual campaña electoral, los hechos de violencia se han repetido con denominadores comunes absolutos: quienes pegan, golpean y tiran piedras, siempre son los kirchneristas.

Se vio la última semana en varias mesitas de campaña y se repitió el lunes en Lujan, cuando una patota atacó a un grupo de partidarios libertarios, que acudían pacíficamente a ver el acto de lanzamiento de campaña, con la presentación de los candidatos a diputados nacionales. Como mostramos en PanAm Post, los jóvenes militantes oficialistas sufrieron serias lesiones e incluso uno fue internado con heridas de relevancia.

El ataque sufrido por los dirigentes del oficialismo era, lamentablemente, predecible. Los principales cuadros de La Libertad Avanza, con el presidente incluido, desembarcaron en el territorio hostil gobernado por el exministro cristinista Axel Kicillof y el ataque no se hizo esperar.

Como alrededor del auto donde iba el mandatario y el diputado Espert estaba rodeado de los partidarios que acompañaban la caravana, los piedrazos volaron de lo lejos y podrían haber generado una verdadera tragedia. Nada nuevo bajo el sol. En el mismísimo acto de asunción en diciembre de 2023, antes que el actual mandatario ponga en marcha alguna medida, ya volaban los piedrazos, botellazos y proyectiles. Uno de ellos incluso lastimó a uno de los hombres de la custodia del presidente.

Luego del siniestro de hoy (que no tuvo la condena ni el repudio formal del kirchnerismo), Alberto Benegas Lynch (h) se expresó sobre el lamentable suceso. El intelectual de referencia del presidente argentino aseguró que atacar con piedras al presidente y su comitiva «no solo ha constituido manifiesta cobardía, sino que representa una vil y artera sublevación contra elementales principios republicanos». Para el intelectual argentino «todo se puede y debe discutir, pero la violencia paraliza toda posibilidad de comunicación».

Más allá de lo repudiable del hecho, hay una estrategia comunicativa complementaria a los ataques, que el peronismo utiliza en el marco de la campaña electoral. Aunque quienes atacan son un puñado de violentos, los dirigentes de la oposición aprovechan los hechos para argumentar que lo que padeció el presidente, no es otra cosa que «el repudio del pueblo». Como si se tratara de un fenómeno espontáneo y mayoritario, absolutamente relacionado con el supuesto descontento por las políticas aplicadas por el actual gobierno.

Sin embargo, la realidad mostró otra cosa muy distinta. Vimos que las piedras empezaron a volar antes que Milei firme su primer decreto.

El mismo Guillermo Moreno aprovechó los lamentables sucesos de hoy como para argumentar que el jefe de Estado debe renunciar a su puesto. No es la primera vez que el exsecretario de Comercio condenado por abuso de poder en la gestión pública coquetea con la idea del presidente abandonando su cargo antes de 2027. Hasta se animó a decir que el peronismo debe recibir a la vicepresidente, Victoria Villarruel, enfrentada políticamente al mandatario.

Ahora, la que decide comprar o no el relato kirchnerista es la opinión pública. Ante los piedrazos y los recientes ataques en el marco de la campaña electoral, la ciudadanía argentina decidirá con su voto si lo que está sucediendo es una espontánea reacción de repudio a las políticas implementadas por el gobierno o si realmente considera que todo esto está vinculado a un grupo de violentos, que no quiere abandonar el poder y sus privilegios.

El análisis puede ser largo y acalorado, pero la discusión estará saldada en octubre, cuando se abran los sobres y las urnas en todo el país y la ciudadanía emita su opinión acerca de todo lo que viene sucediendo en Argentina.