El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, es uno de los cuadros más experimentados con los que cuenta La Libertad Avanza. Al tratarse de un nuevo espacio político, muchas de las figuras del oficialismo no tienen mucho tiempo y roce en la política. Sin embargo, Javier Milei cuenta con algunos referentes de larga experiencia, que ocupan lugares relevantes en el gobierno. Tanto en materia de gestión, como de comunicación externa.

En el marco de las acusaciones por los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Francos desembarcó en el Congreso Nacional durante una sesión muy caliente. Respondió de forma anticipada a las preguntas de los legisladores (Miguel Ángel Pichetto se quejó porque se entregaron las respuestas a las siete de la mañana), escuchó a los diputados en vivo y en directo y realizó una sólida presentación, donde responsabilizó a la oposición por los acontecimientos recientes, en el marco de una campaña electoral.

🤡 Pichetto: A LAS RESPUESTAS LES FALTA CONTENIDO… LLEGARON HOY 7AM Y NO TUVIMOS TIEMPO DE LEERLAS 🐐 Franco: pero si sabes que estan faltas de contenido, es porque si las leiste 🤡 Pichetto: … bueno eso es todo no mas preguntaspic.twitter.com/UiPJsdfAdM — Mia 🍋 (@Mialygosa) August 27, 2025

«No nos dejemos engañar. El modus operandi populista, que aparece con más fuerza cuando se acercan las elecciones, y que esconde el deseo de conservar privilegios detrás de fines loables, es una práctica que estamos desmantelando y de no hacerlo nos llevaría a la quiebra nacional», advirtió el funcionario.

Mientras tanto, a lo largo la presentación, la Cámara Baja era un hervidero. El titular del cuerpo, Martín Menem, trataba de llamar a silencio a los legisladores, mientras los desmanes tenían lugar en todos los sectores de Diputados. Uno de los enfrentamientos más intensos se dio entre la diputada oficialista Lilia Lemoine y la flamante opositora, Marcela Pagano, que fue candidata por La Libertad Avanza, pero luego comenzó a ir en contra del gobierno desde el Congreso.

En su presentación, en medio del griterío, Francos resaltó que los proyectos que busca aprobar la oposición, tienen como explicación el «accionar» de las corporaciones que ya habrían perdido su lugar en el país:

«Que quede claro: tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón: el accionar de un pequeño grupo de personas que, en esta nueva Argentina, ya no tienen lugar», advirtió.

En este sentido, Francos aseguró que el gobierno de Milei responderá «ante todas estas maniobras con transparencia y respetando la división de poderes, cosas que no se han hecho en otras oportunidades de la historia reciente de los argentinos». El jefe de Gabinete también dijo que los argentinos estamos acostumbrados a «la estrategia de las causas que tapan causas», pero aseguró que, en este caso, «la Justicia ya está trabajando para poner las cosas en su lugar».

Desde sus redes sociales, el presidente Javier Milei celebró la intervención y la presentación de su jefe de Gabinete y compartió un video de su arribo al recinto con la leyenda: «El mejor de la historia».