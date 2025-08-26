El episodio de la detención del servicio de inteligencia israelí de Adolf Eichmann en la provincia de Buenos Aires le mostró al mundo que Argentina había sido uno de los principales destinos elegidos por los nazis, luego de la caída del régimen. Las historias, algunas de ellas directamente leyendas, abundan por todas partes. Mucho más si uno recorre el interior del país.

Aunque pasen los años, los relatos sobre los nazis en Argentina parecen no tener fin. Como sucedió ahora en la ciudad costera de Mar del Plata, a veces los episodios vinculados a los exjerarcas nacional socialistas terminan ganando notoriedad pública de las formas más insólitas y un ejemplo de ello fue una clásica operación inmobiliaria, donde se difunden las fotos de las propiedades que se ponen en venta.

Vayamos atrás en el tiempo para llegar a lo que hoy revoluciona a la ciudad «feliz», como le llaman.

Jacques Goudstikker era un prestigioso comerciante judío y coleccionista de arte holandés, que falleció en 1940, mientras trataba de escapar de la persecución nazi. Su gran recopilación terminó en manos del mariscal Hermann Göring y los suyos, mediante compras fraudulentas por precios viles. Entre los cuadros de Goudstikker estaba Retrato de una dama del pintor italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743). Fueron más de 1100 piezas saqueadas, que incluían la obra de artistas del nivel de Rembrandt. Durante las últimas siete décadas, sus descendientes han pasado por todo tipo de peripecias para recuperar la mayor parte de cuadros posibles.

La persona que estuvo detrás de la historia de este cuadro fue Friedrich Kadgien, antiguo miembro de las Schutzstaffel y hombre de confianza del mismo Göring, que terminó suicidándose en Núremberg en 1946, al haber sido encontrado culpable por crímenes de guerra y condenado a muerte por el tribunal que juzgó a los jerarcas nazis.

Kadgien se especializaba en la triangulación y blanqueo de activos que el régimen le robaba a los judíos y a sus opositores políticos. Luego de la guerra siguió vinculado a estas actividades, estuvo en Suiza y, posteriormente, escapó a Brasil. Murió en Argentina en 1978 con total impunidad.

El año pasado, después de varias décadas del fallecimiento del criminal de guerra nazi, un periodista alemán volvió a darle notoriedad a su caso, investigando la figura de Kadgien, que terminó sus días en América Latina. En esas indagaciones se llegó a la conclusión que el personaje fue de gran utilidad para varios nazis de alto rango, tras los hechos de 1945 a la hora de movilizar las fortunas mal habidas por el mundo, mediante sofisticadas operaciones de lavado y triangulación de activos.

Pero lo que a veces requiere largas y complejas investigaciones internacionales, las vueltas del destino pueden hacer que la verdad salga a la luz de la forma más simple, insólita e inesperada. Una de las hijas de Kadgien puso a la venta un departamento en Mar del Plata y publicó las fotos de la propiedad en los usuales sitios inmobiliarios dedicados al rubro.

Allí, en el medio de un living con algunos sillones que se podrían encontrar en cualquier casa de una familia de clase media argentina apareció la obra del pintor italiano robada por los nazis. La insólita aparición puede dejar en evidencia que la hija del jerarca nacional socialista desconocía por completo el valor y la historia del cuadro que, seguramente, vio durante décadas en su casa.

Según los especialistas que vieron la inesperada foto de la venta del departamento, aquel Retrato de una dama es sin dudas la obra original. Aunque varios periodistas por estas horas golpean la puerta y tocan el timbre del departamento, nadie responde a la puerta.

Por lo que trascendió, las autoridades argentinas ya estarían realizando las acciones para facilitar la restitución del cuadro a los herederos del coleccionista Jacques Goudstikker.

¿Será este el último capítulo de las historias de los nazis en Argentina? Seguramente no.