Luego de un fin de semana movido en la política argentina, tras la difusión de unos audios del exfuncionario Diego Spagnuolo donde hacía referencia a unos supuestos retornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, rompió el silencio.

El dirigente riojano aseguró que pone “las manos en el fuego” por su primo, Eduardo “Lule” Menem, y por Karina Milei, nombres que habían sido relacionados con el contenido de los audios. En este sentido, Menem recordó que estamos en plena campaña electoral y que el kirchnerismo va a hacer lo posible para perjudicar a La Libertad Avanza.

Sobre las operaciones que recibió tanto él como el presidente, Martín Menem advirtió que es difícil encontrar un momento para trabajar en medio del bombardeo constante, donde hasta quieren encontrar casos de corrupción en el café que compra la Cámara de Diputados.

Aunque la denuncia (que ya tuvo allanamientos, donde se incautaron computadoras y teléfonos celulares) fue realizada por el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, Menem celebró la celeridad con la que se procedió en el caso. En este sentido, lejos de advertir una animosidad en contra del oficialismo, el titular de la Cámara Baja aseguró que así se debería actuar en todos los casos.

El mano a mano con el legislador riojano estuvo a cargo del periodista Antonio Laje que, aunque reconoce públicamente que la oposición busca voltear el plan económico del gobierno a como de lugar, hizo un incisivo trabajo, preguntando y repreguntando sobre el tema que monopolizó la agenda política en Argentina el fin de semana.

Esto marca una diferencia diametral con los periodistas afines al kirchnerismo que, cuando tienen enfrente a los dirigentes del espacio político con el que simpatizan (no por cuestiones de convicciones justamente) se dedican a tirar centros para que los políticos “cabeceen” y no pasen ningún sobresalto. Laje, de afinidad con el plan de gobierno de Javier Milei, preguntó lo que debía a un Martín Menem que se convirtió en el primer vocero de la semana para manifestarse con respecto a los audios en los medios.

Más temprano, el mismo Lule Menem se refirió a la cuestión en sus redes sociales. “Jamás imaginé tener que salir en una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen del gobierno”, afirmó desde su cuenta de X.

A poco más de una semana de las legislativas provinciales en Buenos Aires, los periodistas y analistas aseguran que la polémica recién comienza. Mientras tanto, la justicia avanza con la causa y ya se confirmó la primera indagatoria al responsable de la seguridad del barrio privado donde vive el titular de la droguería mencionada en las grabaciones.