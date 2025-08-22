Celeste siempre celeste, Perla Negra o Estrellita mía fueron algunas de las históricas novelas que hicieron de Andrea del Boca una de las más importantes y cotizadas actrices argentinas a finales de los ochenta y durante la década del noventa. Los artistas inteligentes, que comprenden que los momentos hay que aprovecharlos, les sacan el jugo a los años de esplendor, para luego vivir tranquilos el resto de su vida, en el caso de que el estrellato se apague eventualmente.

Si Andrea del Boca guardó algo en el momento de las vacas gordas para la época de las flacas, lo sabrá ella. Lo que sí está visto es que no tuvo reparos a la hora de cambiar su fuente de ingresos a lo largo del kirchnerismo. Ya sin el favor del sector privado que, voluntariamente, sintonizaba sus novelas, con Cristina Kirchner la actriz se dedicó a facturarle al Estado.

Esto, que fue tan común durante los años del populismo en Argentina, ahora empieza a tener consecuencias. No solamente los funcionarios (y la misma expresidente) van siendo procesados, condenados y detenidos, sino que la justicia le está llegando a sus cómplices. Incluso a los «artistas».

Mamá corazón iba a ser una telenovela de la actriz, impulsada con fondos públicos para la televisión estatal. En contramano de todas las normativas, mediante una articulación de la UNSAM (Universidad de San Martín), en una operatoria que vinculaba al exministro de Planificación Julio de Vido, Andrea del Boca recibió una fortuna. En la época habrían sido 24 millones de pesos y ahora la justicia determinó que, a dinero de hoy, tendría que devolver más de 3 millones de dólares.

Como todos saben, de Vido está multiprocesado y multicondenado, y ahora con la causa «Cuadernos», su situación empeorará aún más. Sin embargo, el alcance del mal manejo de los fondos públicos también preocupa a los cómplices del mundo artístico. Es que, si se empieza a poner la lupa sobre lo que se hizo en el «mundillo cultural kirchnerista», más de uno tendría razones para estar preocupado.

El contrato de Mamá Corazón era insólito. No solamente le daban la plata en anticipo, sino que dejaban a la actriz (casualmente kirchnerista) la potestad de capitalizar las ganancias de su proyección en el exterior. Tal fue el desastre y el despilfarro de todo eso que el macrismo, apenas asumió en diciembre de 2015, puso en stand by los desembolsos. Como era de esperarse, Mamá Corazón no se terminó de grabar ni fue estrenada en la televisión pública.

Ahora la actriz es señalada como «partícipe necesaria» en lo que es una maniobra de defraudación contra el Estado. Por lo tanto, la fiscal federal Fabiana León solicitó que se condene a tres años de prisión, además de tener que devolver el dinero, que seguramente del Boca niegue tener.

Para Julio de Vido, señalado como el autor intelectual de la operatoria fraudulenta, pidieron cuatro años y medio de prisión. Carlos Ruta, exrrector de la Universidad de San Martín, también está señalado como «partícipe necesario», tiene el mismo pedido de condena por parte de la fiscalía que el exministro.