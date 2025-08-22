Argentina ha pagado muy caro a lo largo de su historia tener presidentes que le han dado la espalda a la teoría económica. Claro que los mandatarios no tienen por qué conocer las cuestiones más complejas, ya que tienen a su acceso a los técnicos y ministros del área. Sin embargo, sobre todo en las últimas dos décadas, la política nacional ha elegido la superchería económica, que también le vino como anillo al dedo para la implementación de las medidas populistas que enriquecieron a la dirigencia y sus amigos y empobrecieron a la población.

En el marco de un nuevo aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (provincia de Santa Fe), el presidente Javier Milei brindó un discurso en el que decidió exponer sobre teoría económica, pero con conceptos sencillos para que los entienda el público en general.

Desde el inicio de la exposición, el mandatario anticipó que se referiría a la «volatilidad de la tasa de interés». El tema que la oposición ha elegido para cuestionar el rumbo económico, luego de la estabilización del dólar. Antes de la insistencia sobre la tasa, las críticas oscilaban entre el «atraso cambiario» y la «disparada del dólar».

El mandatario comenzó su charla explicando el origen del dinero como etapa superadora al mundo del trueque (con sus problemas de necesidad de coincidencia en el intercambio) y cuestionó duramente a los economistas que dicen que la tasa de interés «es el precio del dinero». En este sentido, resaltó que la tasa de interés «no existe porque exista el dinero, sino porque existe el tiempo». También advirtió que es posible pensar en un interés sin la necesidad de dinero.

Al momento de explicar que la tasa se relaciona con la postergación del consumo a futuro, Milei advirtió que nadie pensaría en posponer algún consumo «si el mundo terminara mañana». Con respecto a la planificación y a la inversión en el mediano y largo plazo, Milei hizo referencia a la coyuntura electoral argentina.

“La consecuencia natural, cuando se encuentran con un escenario electoral como el que viene en octubre y también en lo que es el siete de septiembre, está claro que la tasa de interés se tiene que ir a las nubes, porque del otro lado están los kukas. Por eso sube la tasa de interés. Como bien le puso el doctor Federico Sturzenegger, es el riesgo kuka”, advirtió el presidente argentino.

De esta manera, Milei hace referencia a algo que el mismo kirchnerismo reconoce: el mercado está esperando y, hasta que el electorado no muestre si decide mantener el rumbo que eligió en 2023, todo estará en stand by. En este sentido, un incremento en la tasa de interés es más que razonable y lógico.

Sin embargo, el jefe de Estado fue optimista con respecto a los desafíos electorales que enfrentará su espacio. Primero en la provincia de Buenos Aires en septiembre y finalmente en las parlamentarias nacionales de octubre.

«Esta vez, el futuro de los argentinos está en manos de los argentinos. Si los argentinos quieren volver al populismo salvaje, ok. Si la sociedad elige suicidarse, elige suicidarse. Pero también puede elegir abrazarse a las ideas de la libertad. Esto va a ser una simple turbulencia y pasado el proceso electoral va a haber un desplome de la tasa de interés, se va a recuperar la actividad económica, va a desaparecer la inflación y vamos a entrar en el sendero que hará nuevamente grande a la Argentina», concluyó.