«Desde hoy pasaré a llamarme Doctor Charly García», dijo el músico argentino en una instancia donde no se lo puede acusar de «usurpación de título». Es que, la Universidad de Buenos Aires, en la cátedra de Música Popular de la Facultad de Filosofía y Letras, le entregó al mítico cantautor un merecido doctorado Honoris Causa.

En la entrega de la distinción, las autoridades de la UBA resaltaron el “aporte musical y el sentido político que han tenido sus canciones en distintos momentos de la historia argentina”. Lo cierto es que, a diferencia del progresismo actual, que se queja de los gobiernos que no les resultan afines, García sí pasó momentos complicados con amenazas y censuras, en los años complicados de Argentina. Ya sea en dictadura o durante gobiernos constitucionales que no tenían ningún respeto por las libertades individuales.

Para celebrar al Dr. García, repasamos cinco joyitas que merecen estar siempre listas para escuchar, disfrutar y emocionarse.

Una tormenta inolvidable

Seminare tiene muchísimas interpretaciones, miles de covers y millones de tocadas en fogones entre amigos, pero hay un registro en particular de la canción que puede que sea insuperable. Muchos años después de su grabación original en 1978, en la etapa de Serú Girán —el 23 de octubre de 2009— lo que pareció que podía significar algo muy malo terminó generando un archivo increíble y un momento inolvidable.

En el estadio de Vélez, esa noche la lluvia era torrencial. Muchos artistas hubieran suspendido el evento, sin dudas. ¿Qué pasó? ¿No lo viste? Bueno, disfrutalo, porque lo vas a ver por primera vez una sola vez.

La adolescencia compartida a través de las décadas

Me echó de su cuarto gritándome «no tienes profesión». Sui Generis, primera banda de García iniciada en 1969, tiene tantas frases clásicas como canciones. Muchos principios, como el de Confesiones de invierno, nos llevan a los argentinos a un lugar común con el ahora Dr. García: una adolescencia compartida, no importa en qué momento del último medio siglo uno transitó esa etapa.

Algunos lo hicieron a finales de los sesenta y principios de los setenta, otros en los ochenta y varios la recorrimos en los setenta, pero al escuchar cualquiera de los primeros tres discos de Sui, todos vamos a ese lugar, con la diferencia es que esos álbumes nos siguen emocionando a todos. Y lo cierto es que no todo lo que escuchábamos de jóvenes sobrevive al paso del tiempo.

Cada cual tiene un trip en el bocho

Para muchos, el Charly solista de la primera mitad de los ochenta es el más clásico y representativo de su obra. Claro que esto depende de cada quién. Lo que nadie puede negar es que en esta etapa hay clásicos que se agigantan con el paso de los años.

De Piano bar en 1984, Promesas sobre el bidet (que luego cantó con su admirada Mercedes Sosa, tiene una historia divertida que resultó el detonante del tema. Roberto Pettinato, por entonces periodista de rock, le había hecho unas fotos desnudo con su guitarra y en el baño en el marco de una extensa entrevista. Cuando entregó el material, el director del medio donde trabajaba

Say no more

Luego de la época hippie, del rock progresivo y hasta de jugar con ritmos latinos y después de marcar el pulso al pop ochentoso, cualquier otro artista hubiese tenido problemas para reinventarse a mediados de una década del noventa, plagada de nueva competencia musical. García no tuvo problemas y se reinventó por completo.

De la mano del nuevo «constant concept» y su «say no more», el cantautor no le tuvo miedo al cambio y se metió de lleno a navegar en un mundo hasta el momento intransitado, tanto en lo musical como en lo estético, probablemente siguiendo alguna influencia de Prince, uno de sus ídolos en el rubro. Estaba en llamas cuando me acosté es la primera canción que suena en la puerta de entrada del concepto que hasta tenía su propio brazalete.

Las canciones que le gustan al Doctor

Nadie podría decir que García haya tenido problemas de composición, por lo que tuvo que acudir a canciones de otros para rellenar sus discos. Sin embargo, el flamante Doctor siempre quiso incluir sus canciones preferidas en el marco de sus grandes obras. Inclusive, muchos argentinos se enteraron años después de cantar algunos temas de memoria, que en realidad se trataban de un cover. Puede que el ejemplo más claro de esto sea su Me siento mucho mejor, que en realidad es el I’ll feel a lot whole better de The birds.

En El aguante, que en cierta manera es una especie de continuidad conceptual de Say no more, García se anima a reversionar varios temas de su deleite personal. No estaría mal, también de The birds, una de las preferidas de los fans dentro de esta recordada placa.