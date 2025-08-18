El 10 de diciembre se cierra un ciclo en Argentina. El final de la primera etapa del único gobierno en la historia que llegó sin gobernadores, intendentes y con minoría absoluta en ambas cámaras parlamentarias. Cómo quedará la relación de fuerzas es un misterio. Lo único que es claro es que habrá más bancas violetas que ahora. Mientras que los partidos tradicionales renuevan buena parte de sus legisladores en Diputados y Senadores, La Libertad Avanza se juega sus dos bancas originales de la primera elección de 2021 y todo lo demás es “ganancia”.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el acuerdo con el PRO (con dos candidatos en los números “entrables”) todo parece indicar que el 45 % que sacaron por separado violetas y amarillos, ahora combinados, es el piso. Alejandro Fargosi, encabezando Diputados y la mismísima Patricia Bullrich, compitiendo para llegar al Senado dan fe de ello.

Por el lado del kirchnerismo, repetir el 28 % de Leandro Santoro, en el marco de una elección donde no tiene posibilidades de posicionarse primero, puede que se trate de un imposible. El legislador porteño electo proviene de la Unión Cívica Radical porteña y ofrecía un discurso “antimileista moderado”, que podía llegar a convencer a algún crítico del gobierno nacional, además del kirchnerista duro.

En esta oportunidad la cabeza de lista será para Itai Hagman, un joven que proviene del Frente Patria Grande, uno de los partidos minoritarios del frente K, que se podría ubicar “a la izquierda de Cristina”. A diferencia de su predecesor, Hagman es prácticamente desconocido para el electorado general, mientras que Santoro venía del Congreso Nacional y de participar en las elecciones a jefe de Gobierno porteño. Un nuevo candidato, y de perfil ideologizado hacia la izquierda, no parece ser la mejor elección en materia de estrategia política.

Aunque hay abanderados de otros partidos, todo parece indicar que se va hacia una polarización. Es necesario un piso de aproximadamente un 7 % (según como reparta el D’Hont), por lo que no sería extraño proyectar que las diputaciones porteñas se terminen dividiendo entre el frente de La Libertad Avanza y el PRO y la lista kirchnerista. La izquierdista Miryam Bregman (candidata habitual del Frente de Izquierda) deberá remontar el 3 % de Vanina Biasi en mayo, si desea retornar al Congreso Nacional.

En Provincia de Buenos Aires, el oficialismo nacional lleva al economista liberal José Luis Espert. En el tradicional distrito peronista su principal contendiente será Jorge Taiana, el veterano dirigente de 75 años. Con la ausencia de Sergio Massa y Máximo Kirchner, que no serán de la partida, la “cara joven” (pero no tan nueva) es la de Juan Grabois. Su inclusión no entusiasmó demasiado a los jóvenes tuiteros kirchneristas, ya que más de uno protestó en redes. Hasta alguno, de los más conocidos, llegó a decir que las listas del peronismo parecen haber seguido “una estrategia para perder”. Estos espacios esperaban una renovación que por ahora no muestra el peronismo. Mucho menos cuando se aleja de la Capital Federal.

Hablando de espacios con supuesta rebeldía juvenil, pero con nula renovación, el Frente de Izquierda vuelve a llevar en la provincia a Nicolás del Caño y a Romina del Pla. Elección tras elección, siempre los mismos candidatos en ese partido.

La próxima conformación parlamentaria traerá, con la ampliación de bancas del oficialismo, el desembarco de varios pesos pesados del liberalismo nacional. Entre ellos el economista pampeano Adrián Ravier y el entrerriano Joaquín Benegas Lynch, hermano del diputado bonaerense Bertie Benegas Lynch. La platea libertaria está de parabienes con el ingreso del conductor de Neura Sergio “Tronco” Figliuolo, uno de los personajes más queridos por la juventud oficialista.

En el interior, algunas caras conocidas también sellarán su ingreso al próximo parlamento. En Córdoba, el exgobernador Juan Schiaretti buscará comenzar a consolidar un espacio independiente al oficialismo y al kirchnerismo, y en Corrientes, la modelo Virginia Gallardo (de histórica afinidad política con Milei) encabezará la boleta de La Libertad Avanza.

Por primera vez, a nivel nacional, los argentinos votarán con la Boleta Única de Papel, aprobada el año pasado. Esto seguramente contribuya a un conteo más rápido, con resultados que no demorarán demasiado, luego del tiempo estimado, cuando se cierren las escuelas.