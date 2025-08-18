Como todos los cierres de listas, cada espacio político tiene sus heridos. Quienes esperaban ocupar un puesto o beneficiarse en caso de que algún compañero del partido lo lograra, pero fracasaron en el objetivo, llevan la frustración como pueden.

Algunos aparecen compitiendo por otros frentes y otros, sin posibilidad de “colarse” en ninguna lista, no pueden evitar el descontento de exponer las miserias ante la opinión pública y ser la comidilla de los bandos antagónicos.

Uno de los que no pudo esconder su molestia fue el dirigente piquetero Luis D’Elía, quien arremetió directamente contra Cristina Fernández de Kirchner. Sin vueltas, el exfuncionario aseguró que CFK le “entregó el kirchnerismo” a personajes como Juan Grabois y a Itai Hagman. Todas personas de izquierda, como él, por lo que no debería haber problemas de representatividad política. Claro que, en los espacios populistas, la cuestión ideológica es siempre secundaria. Lo primordial es ocupar los puestos para “trabajar” en la defensa de esas banderas, que siempre es más sencillo que desempeñarse en el sector privado.

¿Cristina le “entregó” el kirchnerismo a Grabois y a Hagman? Claro que no. Incluso, ambos candidatos, no tienen otros lugares en la lista para sus agrupaciones. Simplemente quedaron —y van a entrar al Congreso— y él no. He ahí toda la cuestión.

D’Elía cuestionó a su jefe política por poner a un Grabois de supuestas vinculaciones con el macrismo y por “encajar” a un “pibe nacido en Israel que no cuestiona el genocidio en Palestina”, con relación a Hagman.

“¡Me siento profundamente traicionado, Cristina! ¡Esto es un asco, Cristina! ¡Un asco!”, lamentó en el marco de una grabación casera, que luego expuso en sus redes sociales.

Para un habitual de la política acostumbrado a mentir, verlo en una actitud honesta es casi una excepción. Luis D’Elía estaba visiblemente irritado, molesto y enojado. No por lo que decía, claro. Su indignación era por una cosa distinta. Pero bueno, para un acostumbrado a vivir del Estado, algo es algo. No se puede todo.