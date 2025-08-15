Союз Советских Социалистических Республик. Esto, complicado para los que no hablamos ruso, se pronunciaría Soyuz Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik. De allí proviene la sigla que conocemos URSS, que hace referencia a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En ruso, resumido a CCCP.

El bloque, que voló por los aires en 1991 tiene sus nostálgicos. Mientras más nos alejamos en el tiempo del desastre que generó el «socialismo científico» de Marx y Lenin aplicado, los apologistas más hacen hincapié en el lado idílico, mientras relativizan y esconden las barbaridades cometidas.

Aunque no es extraño encontrarse con alguien con un buzo o una remera con las siglas «URSS» o «CCCP» por las calles de Occidente (personas que en su mayoría no tienen idea sobre lo que se trató el experimento soviético), sí llama la atención ver a un alto funcionario del Kremlin con algo así, más si se trata del ministro de Relaciones Exteriores de Putin, Serguéi Lavrov, quien llevó la prenda con la sigla a Alaska, donde se realizará la cumbre con Donald Trump, para ver si se le puede poner fin al extenso y sangriento conflicto en Ucrania.

Sin embargo, todo parece indicar que la actitud del canciller ruso tiene poco que ver con una cuestión ideológica, económica o teórica, de un modelo que ha fracasado donde se lo ha impuesto. La reivindicación soviética, en el marco de las negociaciones tras la invasión a Ucrania, hace referencia a lo que pasaba políticamente entre ambas naciones en casi todo el siglo XX. Es decir, el control político de Moscú y el Kremlin sobre Ucrania, como también sobre otros países satélites de la Unión Soviética.

La retórica de Putin y sus funcionarios, que no hacen referencia directa a la Unión Soviética, salvo con estas provocaciones, se basa en un argumento de índole histórica: ucranianos y rusos pertenecen al mismo pueblo, por lo que las fronteras y divisiones políticas son bemoles de menor trascendencia. Claro que esa «unión» de índole cultural tiene que tener su sede política solamente en Moscú.

Con respecto a lo que sucederá en lo concreto con Putin, Trump dijo que sabrá en «dos, tres o cuatro minutos» si el camino para conseguir la paz es viable. “Si es una mala reunión, terminará muy rápido, y si es una buena reunión, terminaremos logrando la paz en un futuro muy cercano”, advirtió el presidente norteamericano.