En las elecciones de octubre, la boleta capitalina oficialista llevará a los candidatos de La Libertad Avanza, a los que se le sumarán dos postulantes del PRO en puesto «entrante». Sin embargo, muchos de los históricos amarillos están disconformes con la estrategia.

Uno de los que respondió con más virulencia fue el exembajador en los Estados Unidos y China Diego Guelar. En su opinión, Mauricio Macri llevó al partido al desastre y ahora actúa como un «hijo de puta». En las elecciones de octubre, el diplomático competirá por la boleta de la Ucedé, para tratar de seducir a los votantes del sector, que no se sientan representados del todo con el gobierno nacional.

Otro de los macristas que rechazó el acuerdo fue el exministro de Educación Esteban Bullrich. Desde sus redes sociales, el exsenador aseguró que el PRO que «fundaron bajo el liderazgo de Mauricio Macri y Ricardo López Murphy» hace dos décadas tiene «infinitas diferencias» con lo que propone hoy La Libertad Avanza.

Aunque el debate giró alrededor de la crítica política, lo cierto es que el inicio del PRO fue muy diferente a lo que Bullrich cuenta. Él fue uno de los personajes principales de esa historia, así que no hay posibilidades que esté cometiendo un error. Está faltando a la verdad.

Luego de la crisis de 2001 y el arribo del kirchnerismo al poder, dos partidos de centro derecha buscaban generar una alternativa política, ante un espacio que se mostraba con ambición hegemónica. Recrear de Ricardo López Murphy y Compromiso para el Cambio de Mauricio Macri. En 2003 ambos partidos hicieron buenas elecciones, pero no lograron sus objetivos. El economista estuvo cerca de entrar al balotaje en su debut electoral y el ingeniero casi consigue la intendencia porteña. Con las heridas recientes, pero con potencial a futuro, ambos dirigentes decidieron formar una alianza electoral, ya que sino en las legislativas de 2005 iban a terminar compitiendo, compartiendo electorado similar.

El frente se llamó Propuesta Republicana y su abreviación PRO. Todavía no había amarillo, sino un triángulo azul francia recostado hacia la derecha, simulando el signo del «play» del control remoto. Lógicamente, Macri y López Murphy nombraron a sus delegados para conducir la mesa política del frente en sus nombres. Este grupo articuló muy bien y no tuvo diferencia alguna. Los representantes de Macri eran lógicamente macristas y los representantes de López Murphy también. También eran macristas…

La hoja de ruta estaba muy clara para todos, menos para López Murphy. En una oportunidad, compartiendo un viaje en ascensor en las viejas oficinas de Recrear en la calle Florida, increpé al presidente del partido con la situación que era más que clara. «Pero, ¿usted me dice que en la cara me dicen unas cosas y por la espalda hacen otras?», me preguntó el bulldog. Yo no podía creer como la traición que estaba a la vista de todos se le pasaba por alto.

Vale aclarar que el término «traición» no es discutible ni relativo. Los «lopezmurphistas» tenían todo el derecho del mundo de irse con Macri a CpC si ellos lo consideraban pertinente. El problema era que estaban haciendo otro trabajito más cuestionable: el de fusionar el partido para que quede bajo la órbita del macrismo, además de sacarse del medio a López Murphy, al que ya consideraban como un «muerto político» en privado.

Claro que el economista hizo lo suyo para terminar quedándose sin nada, mientras nadaba entre pirañas. El acuerdo de 2005 fue insólito, cosa que también le manifesté al exministro en su momento. Nada de todo esto fue con «el diario del lunes». Macri se quedaba encabezando la boleta de diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un frente que le permitía ganar el distrito caminando y López Murphy se iba voluntariamente a ser candidato a senador por la provincia. Es decir, para entrar, tenía que salir primero o segundo. ¿Cuáles eran las chances de que esto suceda, cuando en el distrito competían Cristina Kirchner y Chiche Duhalde con el peronismo dividido? Pasó lo que tenía que pasar. Macri se impuso en la Ciudad y comenzó a ser presidenciable y López Murphy terminó quinto, enterrando el sueño presidencial para siempre.

Ambas proyecciones dejaron todo muy claro dentro del frente. El «calorcito» del poder generaba una migración masiva de dirigentes del lopezmurphismo frustrado al macrismo. Los pocos que nos quedamos defendiendo los intereses del economista liberal éramos ridiculizados. Parecíamos los defensores de una causa perdida, cuando se estaba gestando un candidato presidencial. En 2007 vino la segunda cachetada. El PRO llevó a Macri a la intendencia porteña y ni siquiera respaldó a López Murphy en su candidatura presidencial. En las elecciones de CABA Macri se convirtió en jefe de Gobierno y en las nacionales el exministro de Fernando de la Rúa terminó séptimo. Antes que se abran las urnas, para los macristas y para los exlopezmurphystas el bulldog ya era un «quemo». No querían saber nada con quedar pegados a un fracaso colosal. Por eso, ni siquiera le dieron la sigla «PRO» para la boleta presidencial. La papeleta llevó, de un lado, el nombre del PRO y los candidatos a legisladores nacionales. Del otro, donde estaban los nombres de la dupla RLM-Esteban Bullrich, decía solamente «Recrear». Fue la última vez que la sigla compitió en elecciones.

Con el Macri intendente y el López Murphy en el llano luego de un 1,43% en las elecciones, ya el destino de lo que todavía era una alianza o coalición coyuntural estaba cantado. Muchos exlopezmurphistas aparecieron en cargos municipales de los ravioles del gobierno municipal (que empezó a crecer exponencialmente) o en los despachos de los nuevos legisladores. Prácticamente nadie había quedado del lado de Ricardo. El debate entre principios y concepción política versus cargo y sueldo y cercanía a un eventual próximo presidente tuvo un resultado muy claro.

En ese contexto se realizó la última interna de Recrear en 2008. Castor López, diputado provincial que sostenía la necesidad de la independencia partidaria se enfrentó contra Esteban Bullrich, que pretendía la anexión total con el macrismo. Ganaron Bullrich y Macri y el economista renunció al partido que había fundado:

«Renuncio porque se violaron todas las normas de nuestro partido en las elecciones partidarias», dijo con relación a un supuesto fraude del bando macrista. Haya existido o no, lo cierto es que se trató de una elección despareja, ya que los que jugaban con Bullrich lo hicieron con el aparato que ofrecía el gobierno porteño. Así nació el partido (fusionado) PRO. Con todos los vicios del peronismo. Yo fui testigo presencial de toda la historia.

Ahora, luego de mucha agua bajo el puente, Bullrich reivindica a un López Murphy fundador de un partido idealista e inexistente, en el marco de un relato mentiroso. Se trató de una coalición, donde él y un grupo de dirigentes lo traicionaron y le entregaron el partido a Macri, con las herramientas de la más rancia política. ​

Como López Murphy está en campaña y quiere conseguir los votos amarillos desencantados, se sube al relato que no hace otra cosa que generarnos indignación a los que fuimos protagonistas de la historia:

«Cuánto coincido con vos Esteban querido. Aún con las diferencias que tuvimos en estos años, había una enorme cantidad de valores que siempre compartimos y que hoy se ven pisoteados por LLA. Por una banda de delirantes que juegan a ser los paladines de la moral y atropellan la República para enriquecerse. Para todos los que no se resignan a este fraude moral habrá una alternativa en octubre en la CABA. Una propuesta seria, republicana y decente. Y hay lugar para todos. Fuerte abrazo».

Será que la dignidad y la política no se llevan de la mano. Probablemente por eso, los que tratamos de mantenerla a pesar de todo, siempre miramos todo esto de afuera.