Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) el índice de precios al consumidor (IPC) de julio dio 1,9 %. Aunque la tendencia es clara y la última volatilidad del dólar (que no atravesó el techo de la banda) no tuvo el impacto en los precios que advertía la oposición, los medios críticos hablan de una «suba». Los economistas kirchneristas directamente aseguran que el modelo es insustentable y que estos datos confirman un «agotamiento» del plan de Javier Milei y Luis «Toto» Caputo.

Sin embargo, aunque mayo dio 1,5 % y junio 1,6 %, las estadísticas generales del INDEC requieren una visión un poco más general del «bosque», más allá del «árbol» del aumento decimal. Para empezar, el IPC «núcleo», que sería el índice que más refleja el impacto en el bolsillo, fue de 1,5 %. Este dato fue celebrado por el mismo presidente, que subió a sus redes sociales una foto con su ministro de Economía, al que calificó como «el mejor de la historia, por lejos».

Luego aparece el dato no menor que salario dio un 3 %, por lo que, una vez más, subieron por encima de la inflación. Aunque el impacto que recibió el poder adquisitivo al momento de desactivar la bomba heredada de Alberto Fernández y Sergio Massa se sintió, tanto en materia de sueldos como de jubilaciones, lo cierto es que la recuperación, aunque lenta, está siendo consolidada mes a mes.

¿Qué datos tiraron «para arriba» el IPC, aunque sea por 3 décimas? Los estacionales, que subieron un 4,1 % (es decir, precios variables que nada tienen que ver con el poder adquisitivo del peso), los servicios (3,1 %) y los regulados (2,3 %). Recordamos que en materia de servicios hay precios que siguen subsidiados.

Gradualmente, en sintonía con la recuperación salarial, los subsidios se van quitando y los servicios se van acercando a los precios de mercado. Algo que, lógicamente, fomenta la inversión en un sector abandonado durante los años populistas del kirchnerismo. A grandes rasgos, la propuesta política actual apunta a que los argentinos puedan pagar por la luz, el gas o el agua, en lugar de poner precios irrisorios, que se sostienen con inflación y emisión monetaria, que además fomentan la desinversión, el mal servicio y los cortes.

El presidente Milei, ante el dato desagregado, hizo hincapié en los estacionales y explicó el resto como «el pase de factura de la resaca kuka». Lo cierto es que si uno mira la tendencia, el mandatario parece tener razón.

Observando el último año, el dato interanual expuesto mes a mes, confirma la caída de la inflación. Agosto del año pasado dio 237 %, septiembre estuvo en 209%, octubre arrojó un 193 % y noviembre 165 %. Hacia fin de año, a pesar de diciembre ser mes caliente en materia de consumo y precios, el último mes de 2024 finalizó con 117 %. Este año la tendencia a la baja se consolidó: Enero cayó a 84 %, febrero a 66 % y marzo 55 %. El último trimestre mostró un abril con 47 %, mayo con 43 % y junio 39 %. Julio, con su IPC mensual de 1,9%, mostró una cifra interanual al 36 %.

A pesar de las mermas decimales, lo más probable es que agosto siga reflejando el dato de la «big picture»: la consolidación de la baja de la inflación en Argentina.