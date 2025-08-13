Desde hace décadas en Argentina no había un caso similar al del fentanilo contaminado, que ya se cobró la vida de 96 personas. Los últimos casos llegaron desde Formosa, Córdoba, Santa Fe y Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires.

Las dosis problemáticas proceden del laboratorio HLB Pharma, cuyos propietarios tienen una historia en común con el kirchnerismo. En la última sesión del Congreso, luego de que la oposición consiguió aprobar los proyectos que ponen en jaque al equilibrio fiscal, la bancada kirchnerista huyó despavorida cuando una diputada del PRO tomó la palabra para hablar del laboratorio en cuestión y sus vinculaciones políticas.

En una entrevista publicada este martes, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, lamentó la situación, pero también dejó una reflexión que abrió la polémica. Aunque su conclusión parece alejada de la honestidad y lógica de la política nacional, lo cierto es que su argumento es más que válido. Sturzenegger hizo referencia a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Es decir, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. El ente gubernamental que se dedica a “proteger a la población, garantizando que los productos para la salud sean eficaces, seguros y de calidad”, según la página web de la entidad.

En su diálogo con el periodista Lucas Morando, el ministro dijo lo inocultable: la entidad falló, motivo por el cual los muertos con el fentanilo envenenado se cuentan de a decenas. Sin embargo, más allá de la cuestión de un laboratorio “amigo del poder”, como señaló Sturzenegger, la existencia de un ente centralizado como la ANMAT genera inevitablemente ciertas ineficiencias que, cuando todo sale mal, puede pasar lo que sucedió en la actualidad.

Por un lado, el ministro dijo que el ente gubernamental debe analizar y aprobar, por ejemplo, todos los envases que están en contacto con alimentos y bebidas. Por lo tanto, en lugar de decir los materiales que no puede tener una botella de plástico, se dedica a controlar a todas las marcas y variedades. En este sentido, resaltó que lo ideal sería volcarse hacia un modelo de mayor eficiencia. Claro que, como sucede con los entes estatales, los incentivos no llevan necesariamente hacia ese camino, sino al del crecimiento sistemático y la búsqueda de recursos económicos.

«ANMAT»:

Por las declaraciones de Federico Sturzenegger sobre las muertes a causa del fentanilo contaminado pic.twitter.com/Huc5aWjj39 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 13, 2025

Sin embargo, lo importante para sumar al debate es la reflexión sobre los riesgos de un ente centralizador, el cual puede fallar en su cometido. Tal como afirmó el funcionario del gobierno de Javier Milei, la sociedad confía que todos los medicamentos son seguros, ya que cuentan con la aprobación de la ANMAT. En cierta manera, esto hace que los individuos y empresas se relajen, ya que consideran que existe un organismo que ya testeó y corroboró la calidad del producto. Si se hace el ejercicio mental de pensar un modelo distinto, con varias certificadoras en competencia, la opinión pública sería más cauta y meticulosa con respecto a quien avaló el producto que están a punto de consumir. En cierta manera, el embudo centralizado y monopólico de estas entidades imperfectas (como todas las instituciones humanas) pueden ser una trampa mortal cuando no cumplen su cometido.

Esto no indica la necesidad de una reforma inmediata o del cierre de la ANMAT, más allá de quitarle las obligaciones superfluas que realiza todos los días. Sí debería ser el indicio de una discusión honesta sobre los incentivos y los riesgos de estos monopolios centralizados que, cuando fallan, pueden generar tragedias.