Dicen que la relación entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello no es buena. Sin embargo, la dupla pudo articular para que cada uno ocupe su rol respecto al fin que comparten: no perder el poder en Venezuela y mantener firme a la dictadura, que podría empezar a trastabillar en cualquier momento por los incentivos económicos que acaba de poner Estados Unidos. Pero, termine como termine la historia, ese binomio chavista hizo lo que le convenía, en caso que los rumores sobre el mal vínculo sean ciertos.

En Bolivia, Evo Morales y Luis Arce no pudieron coordinar la repartición de la torta y generaron la implosión del MAS, algo que terminó siendo un beneficio absoluto para los bolivianos. Vale recordar que Morales fue presidente durante tres mandatos consecutivos desde 2010 hasta 2019. Luego de la crisis y el interinato de Jeanine Áñez, el expresidente encontró un delfín para recuperar el poder. El operativo funcionó a medias: Arce ganó las elecciones, pero la dupla no pudo compartir el poder. Evidentemente, ambos querían todo para ellos. Morales quiso seguir mandando y Arce consideró que podía independizarse del exmandatario.

Ambos se equivocaron con el cálculo. A Morales no le dio el cuero para seguir teniendo la batuta, pero a Arce, que declinó su participación en los próximos comicios —donde Morales tampoco estará en la papeleta electoral— no le alcanzó la nafta para construir su propio proyecto político independiente de quien lo había llevado al gobierno.

El escritor argentino e intelectual de izquierda Pablo Stefanoni, especialista en materia de política boliviana, consideró como una posibilidad real que en las elecciones ninguna de las fuerzas de izquierda pase al balotaje.

Para el autor de «¿La rebeldía se volvió de derecha?», el Movimiento Al Socialismo entró en «una etapa de descomposición». Lamentándose la situación, el escritor dijo que no existe una renovación y que la política boliviana podría volver «a la década del noventa».

«El MAS está hoy dividido entre arcistas –seguidores del presidente Luis Arce Catacora–, que se quedó con la sigla del MAS mediante la manipulación de la justicia; evistas –adherentes a Evo Morales, inhabilitado electoralmente y recluido en la zona cocalera del Chapare para no ser detenido–; y androniquistas –quienes apoyan la candidatura del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez–.», señaló.

Hacia el final de su análisis, Stefanoni advierte que la crisis del MAS es «terminal».

Si la izquierda queda en el camino, y las fuerzas de la derecha entran a la segunda vuelta, puede que el país tenga una oportunidad gracias a la angurria de los dos socialistas. A veces, la desesperación por el poder de los populistas colaboran con la destrucción de un país. En otras oportunidades, pueden llegar a hacer un aporte para su reconstrucción.