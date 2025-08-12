Una de las largas discusiones en América Latina es la de la legitimidad del “gobierno” venezolano. En la actualidad, ya la mayoría considera que allí hay una dictadura pura y dura. La gota que rebasó el vaso fueron las últimas elecciones del año pasado donde el régimen perdió por paliza, aún proscribiendo candidaturas, pero simplemente se quedó en el poder diciendo que había ganado.

Otros, un poco más perspicaces, ya sabían que el régimen no se iba a ir solamente por perder una elección. Algunos ya alertaban en los tiempos de Hugo Chávez que en Venezuela ya no regía una democracia convencional. Unos pocos venimos machacando desde febrero de 1999 que el régimen chavista planeaba atornillarse, imponer una dictadura y no irse a ningún lado nunca más.

Entre la última camada de rezagados que se dio cuenta de que lo que sucede en Venezuela es absolutamente inaceptable e incompatible con la democracia está la izquierda argentina. Uno podría decir “más vale tarde que nunca”, pero lo cierto es que la actitud del bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores es tragicómica. No por la posición que tomaron ante un hecho de la coyuntura, que es la correcta, sino por el tiempo que se tardaron en llegar aquí.

El bloque de diputados trotskistas presentó un Proyecto de Resolución donde expresa “preocupación por la detención arbitraria y la desaparición forzosa” de una activista en Caracas. Se trata de Martha Lía Grajales, que desapareció en el marco de una protesta por los presos políticos, luego de la violenta irrupción de las fuerzas parapoliciales de Maduro.

Desde la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo también se cuestionó la detención y desaparición y pidieron la liberación urgente de esta persona. “Pedimos encarecidamente que las autoridades correspondientes tomen medidas para la inmediata aparición de la señora Grajales sana y salva, y para la puesta bajo la justicia penal constitucional de los responsables de su denunciada desaparición”.

En una actitud inédita hasta el momento, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de orientación kirchnerista, se sumó al reclamo. ¿Qué esperaban los diputados trotskistas, las Madres de Plaza de Mayo y los intelectuales del CELS que suceda bajo una dictadura que carece de cualquier ideología y filosofía que no sea su permanencia en el poder a cualquier precio?

Aunque se trata de una de las tantas detenciones arbitrarias por parte del régimen, el caso de Grajales (que cuenta también con nacionalidad colombiana) resonó en el exterior. Recientemente, sus abogados y familiares presentaron un hábeas corpus para conocer su estado de salud y paradero, pero la «justicia» de Venezuela rechazó de plano el recurso judicial.

En su proyecto, el Frente de Izquierda también pidió por la liberación de “todos los presos políticos de Venezuela” y por el final de la “represión”. En las redes sociales, muchos usuarios se burlaron por la tardía reacción de los legisladores trotskistas ante la barbarie de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Otros, alineados con el chavismo, les recriminaron la posición crítica, justo en el momento en que Estados Unidos eleva la recompensa por la captura de los cabecillas del régimen.