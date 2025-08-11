La soberbia es uno de los siete pecados capitales y, en honor a la verdad, hay muchos curas soberbios, aunque ellos no se den cuenta de que lo son. De la misma manera, en sus declaraciones también suelen haber mentiras, pero, en su defensa, uno podría esgrimir el argumento de que para ser un mentiroso, hay que mentir a sabiendas.

Los sacerdotes cuando hablan de economía, sin contar con algún respaldo teórico, están mintiendo, porque aluden a cosas que son absolutamente falsas. Ahora, quedará a la opinión de cada uno si merecen los rótulos de soberbios y mentirosos. Sin embargo, algo que no está sujeto a debate alguno es que lo que manifiesta la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina es falso. Por lo tanto, si uno apela a la buena intención de estos religiosos y evita ponerle estos motes, sencillamente se les llamaría ignorantes, porque si no mienten adrede, la otra respuesta es que cuentan con una ignorancia supina en materia económica.

Teniendo este contexto, ellos al predicar sobre políticas públicas terminan haciendo daño. Se ha demostrado que este sus propuestas, las veces que han sido llevadas a la práctica, contribuyen al incremento en el número de pobres y de la corrupción. Esto ocurre porque tales iniciativas vienen de la mano de mayores prerrogativas para la burocracia, que ve aumentados los incentivos para «meter la mano en la lata».

El pasado jueves y el domingo, los integrantes de la Pastoral precedida por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, se reunieron en Mar del Plata para una conferencia y emitieron un comunicado con las conclusiones de la jornada. Con el nombre “La amistad social como sueño y camino. El legado de Francisco”, el texto señala lo siguiente:

“La política no debe someterse a la economía, ni esta a la tecnocracia. El mercado, por sí solo, no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social. Es imperioso que política y economía dialoguen al servicio de la vida».

Aunque no hubo mención al oficialismo o al presidente Javier Milei es evidente que los clérigos están criticando el rumbo del gobierno, que prioriza siempre la necesidad de ampliar el mercado y la economía privada, para sacar a la gente de la pobreza. No por esto se han abandonado las políticas de asistencia, que incluso ahora llegan a los beneficiarios sin intermediarios, pero es necesario aclarar que la gestión gubernamental de Argentina no es demagoga con respecto a lo indispensable para terminar con el flagelo de la pobreza.

Las palabras de la Pastoral Social hacen referencia a la vieja dicotomía entre mercado y Estado. Aunque lo dejan de forma implícita, ellos están argumentando que es necesario ponerle «Estado» al mercado para que haya «inclusión». Lo que manifiestan es análogo a decir que solo con demanda y oferta la situación no se arregla. No obstante, lo paradójico de esta afirmación es que en realidad el ente que no garantiza inclusión es el Estado y, de hecho, científicamente, sin temor a equivocarme, no da garantías de nada.

Uno puede discutir herramientas redistributivas en el marco del crecimiento económico y si deja que el mercado sea la única variable de asignación de recursos, o si el mismo es complementado por el aparato coercitivo para beneficiar de manera más rápida a los más necesitados. Lo que no admite discusión son las siguientes cuestiones:

Eventualmente el mercado llega a todos lados

Las soluciones redistributivas implican el uso de la violencia gubernamental

Cuando la redistribución la hace el Estado, mediante el abastecimiento de bienes y servicios, aumentan los incentivos para la corrupción y la asignación es ineficiente (por eso existen propuestas redistributivas de mercado como el sistema de vouchers, que los estatistas rechazan)

Si el mercado no genera la riqueza y sus excedentes para repartir previamente, no hay nada para redistribuir desde el Estado

Mientras más aumenta la alícuota impositiva para repartir, menos genera el sector privado en términos generales

Para hablar de crecimiento e inclusión, se pueden aceptar las siguientes fórmulas: mercado sin Estado o Estado que redistribuya excedentes sin desincentivar al mercado. La que nunca puede existir ni funcionar es la de «Estado sin mercado» y la que nos llevó al fracaso total y a la quiebra es la de un mercado pequeño con un Estado grande.

Seguramente, los redactores del documento en cuestión encuentren estas palabras agresivas. Ahí es cuando la soberbia del ignorante dice presente. Prefieren quedarse en la torre de marfil de las buenas intenciones, aunque estén generando todo lo contrario a lo que ellos pregonan.

La Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, con sus recomendaciones, no logrará reducir la pobreza. De escucharlos y seguir sus indicaciones, habrá cada vez más pobres. El problema es que, como además confían en el Estado para desarrollar sus fracasadas recetas, no solamente aumentarán la cantidad de personas necesitadas, sino que se convertirán en personas dependientes de políticos cada vez más ricos y corruptos. Los únicos que se benefician del modelo redistribuidor son los redistribuidores.