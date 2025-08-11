Los candidatos del PRO ahora con buzos violetas, aparecen en una lista compartida con el nombre libertario, mientras que el color amarillo, tradicional del partido, brilla por su ausencia en la papeleta. Asimismo, los pocos lugares de participación en los puestos «entrables» dejan una imagen entre muchos, que argumentan que el PRO fue deglutido por La Libertad Avanza. Dentro de todas las corrientes políticas, varios coinciden en que hasta aquí llegó el macrismo y que Javier Milei, antes de ponerle el último clavo a la tumba del kirchnerismo, lo hizo con el espacio que tenía una hegemonía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2005 y ahora es socio minoritario del gobierno nacional.

Sin embargo, es imposible analizar este desenlace tomando en cuenta la previa de la elección de octubre. Tampoco sería preciso comenzar a ver las variables desde la elección de mayo, donde LLA duplicó al PRO y consiguió los votos suficientes para imponerse al kirchnerismo en soledad. Con el objetivo de entender la pérdida de volumen y músculo político del PRO, hay que ir hasta su momento de apogeo.

Cuando el kirchnerismo llegó al gobierno nacional, el espacio amarillo usó una estrategia exitosa para posicionarse como única oposición: ofreció al electorado una propuesta sosa, sin medidas concretas ni ideológicas. Buscó apuntar desde la socialdemocracia hasta la derecha, con un discurso que haga sentir cómodos a todos. Solamente había alguna definición cuando el silencio era más perjudicial que la eventual posición tomada.

Sin embargo, el formato de espacio político amplio no se iba a sostener en soledad. Desde 2005 a 2021, el PRO (sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) complotó contra cualquier propuesta político electoral que pueda irrumpir para arrebatarle —o siquiera discutirle— su capital más valioso: el monopolio del antikirchnerismo.

De esta manera, hablando solamente de la corrupción del kirchnerismo y proponiendo buena gestión, se mantuvieron en la capital por casi dos décadas, ganando todas las elecciones municipales. El problema vino cuando tocó gobernar y manejar la economía del país en 2015.

Al no tener soluciones concretas para problemas que definitivamente las necesitaban, Mauricio Macri llegó al gobierno sin mandato claro. Mientras era evidente lo que se rechazaba, no se definieron los objetivos a alcanzar, ni se establecieron herramientas efectivas para lograr metas terminaron por ser difusas y de carácter voluntarista.

Lamentablemente, hizo falta este fracaso y el retorno del kirchnerismo para que surja otra cosa. Algo completamente distinto. Un economista que ni buscaba un cargo político ni se preocupaba demasiado en como el público podía tomar sus propuestas concretas, para los fines adecuados.

Así, Javier Milei se convirtió en una celebridad con buenas oportunidades de hacer una interesante campaña legislativa en CABA en 2021. A ese momento hay que retrotraerse si buscamos comprender lo que pasa hoy con el PRO, a ese entonces, cuando perdieron el monopolio del antikirchnerismo, aunque triunfaron en esa elección y el libertario entró al Congreso como tercer espacio.

Allí ya el destino estaba escrito y el genio liberado. El éxito que tuvo el PRO en contar —hasta el punto de la extorsión misma— con aquel monopolio antikirchnerista, eventualmente se iba a diluir cuando alguien diera a conocer otra cosa. ¿Y qué propuso el primero que sacó la cabeza? Justamente lo que se debía hacer para no repetir el fracaso de la gestión 2015-2019.

Con Milei en la cancha, ya todo estaba cantado. Apenas asumió como diputado, solamente era cuestión de tiempo para que ganara las elecciones nacionales, de modo que se pudiera mostrar que la receta liberal funciona y así quedarse con el distrito capital, con un candidato que represente lo mismo que Milei, como Manuel Adorni.

Nada de la «magra» negociación que Mauricio Macri tuvo con Karina Milei era evitable, dada la dinámica de una situación que en realidad empezó hace veinte años. El proceso fue por el camino que debía ir y llegó hasta donde donde más pudo. Los que se quejan de los dos lugares en la lista porteña, de la falta del color amarillo y la «humillación» de haberles puesto el buzo violeta, al menos pueden encontrar un consuelo: yendo separados y en soledad no iban a obtener nada más.

Aunque lo que acaba de suceder no tenía otras posibilidades distintas, Mauricio Macri y el PRO pueden escoger alguna posibilidad a futuro. Para eso deben pensar en el largo plazo y recordar que lo que hagan hoy, sin dudas tendrá consecuencias luego. Hasta ahora solo han pensado en la coyuntura, exprimiendo la naranja de un monopolio que, como era inevitable, terminaron perdiendo.