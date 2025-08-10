Esta semana, en los estudios televisivos de TN, dos conocidos economistas liberales se cruzaron en un debate intenso. Por un lado, el director de la Fundación Libertad y Progreso, Agustín Etchebarne, y por el otro, el diputado nacional Ricardo López Murphy. Dos personas que, más allá de sus coincidencias y diferencias, siempre estuvieron del mismo bando. Ahora, en octubre, ambos pondrán boletas diferentes en el cuarto oscuro.

Aunque en lo superficial lo que parecía separarlos era la visión sobre el rumbo del gobierno de Javier Milei (Etchebarne apoya abiertamente al oficialismo y López Murphy tiene muchas críticas), lo que subyacía detrás de la discusión eran las heridas de un pasado compartido ante la proyección político electoral que tendrá lugar dentro de dos meses.

Puede que el que haya seguido las instancias del debate haya considerado que Etchebarne ponía sobre la mesa una catarsis personal, pero los que vivimos de cerca el mundillo del liberalismo argentino las últimas dos décadas comprendíamos bien lo que estaba pasando.

En medio del contrapunto, el director de LyP le dijo al diputado que trabajó «veinte años gratis» por su carrera política y que prácticamente le había regalado el partido que terminó siendo la herramienta para que Republicanos Unidos ingrese en Juntos por el Cambio en 2021. «¿Y eso qué tiene que ver?», preguntó López Murphy, mientras acusaba a su colega de debatir con argumentos subjetivos y personales.

Etchebarne le respondió que él, como muchos otros liberales, lo apoyaron porque pensaban que era el adecuado para impulsar las reformas que necesita el país y ahora se estaba equivocando.

¿Tenía razón el legislador y actual candidato o existe algún hilo conductor entre la catarsis personal del economista y su crítica en la coyuntura actual?

Lo que le pasaba a Etchebarne en el set televisivo, mientras le increpaba al diputado que nunca le dio siquiera «las gracias» es algo que nos pasa a muchos de los que ayudamos al bulldog en su carrera política y académica. Desde 2003, varios consideramos que él era el representante a apoyar del liberalismo argentino. Detrás de su figura nos encolumnamos muchos sin más interés que el bien del país. Pusimos tiempo, dinero y esfuerzo para que la voz de López Murphy resuene en el debate público durante muchos años.

Los libertarios austríacos no podemos decir que lo hicimos «desinteresadamente», ya que teníamos un interés muy claro. Praxeológicamente es imposible actuar desinteresadamente, como bien lo explica Ludwig von Mises. Lo que no había era un interés personal o una especulación política para nosotros. Nuestra «ganancia» siempre fue la amplificación de la voz liberal y colaboramos con el actual diputado, aunque los laureles (en el ámbito personal) sean para él. De la misma manera hacemos lo mismo ahora con el presidente Javier Milei. Los que ven a la política como el acceso para recursos económicos propios y beneficios personales jamás van a entender estas actitudes. Pero los que venimos trabajando en la batalla cultural (y nos conocemos todos) damos lo mejor, como dijo Etchebarne en el programa de TN «de corazón».

Ahora, ¿qué es lo que nos desconcierta de la actitud crítica de López Murphy con el gobierno? Aquí hay dos cuestiones diferentes. Una tiene que ver con la que le echamos en cara al diputado y otra, en cierta manera, nos atormenta a nosotros en lo personal.

Lo que se le recrimina a López Murphy es que, todos nosotros (con él incluido) luchamos por décadas para que las ideas de la libertad tengan una chance en Argentina. Ahora, cuando hay un gobierno que -con sus virtudes y defectos- avanza en esta dirección con claridad, él decide adoptar una oposición, por momentos virulenta. Esto nos abre la puerta a la segunda cuestión, que es la que nos inquieta a los que colaboramos tantos años con él: ¿Era lo que más le importaba al bulldog la lucha por las ideas, o esto venía en una segunda estancia, que dependía de la cuestión no menor que él tenga que ser el representante? Si esta pregunta lo ofende a Ricardo, él tiene dos caminos para tomar al respecto: quedarse con el enojo o preguntarse por qué decenas de personas que lo acompañaron hoy se están planteando la cuestión en público y privado.

Entre las críticas que López Murphy planteó en el programa -mientras Etchebarne respondía con solvencia cuestiones como el proceso de desendeudamiento y las causas del riesgo país-, el diputado hizo referencia a problemáticas de gestión. En este sentido, aprovechó para recordar su argumento del partido «barrial», que llegó al gobierno con poca capacidad de ocupar todos los roles de gestión. Irónicamente, el diputado y candidato pudo haber hecho una contribución en este sentido, ni bien Milei ganó las elecciones.

Desde la frustración de la elección de 2003, cuando pudo haber entrado al balotaje, y luego del fracaso total de 2007, el exministro de Economía y Defensa se dedicó a tener una red nacional de dirigentes afines, que compartían la causa republicana y liberal. Ningún anarcocapitalista ni austríaco, pero gente seria, decente, de trabajo, inteligente y con experiencia en diversas áreas necesarias para la función pública. Una pequeña porción de la Argentina «sana». No se trataba de ningún aparato político de peso ni numeroso. Pero sí de una decena de personas por provincia, que sin dudas debería estar siendo parte de la gestión actual.

Conozco muy bien a esta «red», como el mismo López Murphy la llamaba, ya que lo acompañé en las recorridas, conferencias y presentaciones de libros por más de una década. Cuando a mí, con casi la mitad de los años que tiene el diputado, me ganaba la desesperanza de la prédica en el desierto durante el apogeo kirchnerista, él respondía siempre con esperanza y optimismo. Muchas veces los viajes eran largos y las agendas exigentes y él contaba con más energía que yo para afrontar los desafíos.

La vida termina sorprendiendo y, finalmente, el liberalismo sí tuvo su oportunidad. El destino hizo que el presidente termine siendo un outisder que no estaba en los planes de nadie hace diez o quince años, cuando recorríamos el país con López Murphy visitando y aceitando la humilde pero valiosa «red nacional». ¿Qué debió haber hecho el diputado, en caso de una primacía de las ideas liberales en su cabeza y corazón? Pedirle una audiencia al presidente electo al día siguiente de haber ganado las elecciones, entregarle la lista de dirigentes de todas las provincias y decirle que le tocó a otro llevar la batuta, que el humilde pero sano «lopezmurphismo» nacional estaba a su disposición. Que cuente con ese grupo de personas, que Argentina las necesita para los desafíos de la gestión. No lo hizo.

Ni bien arrancó el nuevo gobierno, que recibió muchas críticas por mantener en puestos burocráticos a personas de las gestiones anteriores, incluyendo al kirchnerismo, me contactaron varias de estas personas de la red, a lo largo y ancho del país. No vienen al caso los nombres, ya que no se si cuento con sus autorizaciones para exponer conversaciones privadas, pero el reclamo era siempre el mismo. La queja que habían trabajado mucho para Ricardo, con la finalidad que lleguen estas ideas al gobierno, pero que como a otro le tocó ser presidente, ellos quedaron «colgados del pincel». De nuevo, la gran mayoría de estas personas no necesita un cargo público. La bronca pasaba por otro lado. En algunas conversaciones telefónicas que recuerdo había mucho enojo e indignación.

Más de uno me contó que intentó disuadirlo, pero que fue imposible. El desencanto que sintieron muchos está en sintonía con lo que le pasaba a Etchebarne la otra noche en la televisión. Afortunadamente, no hace mucho, un miembro de relevancia del actual gobierno me solicitó recomendaciones sobre personas afines a las ideas de la libertad y valiosas, para tener en cuenta a lo largo y ancho del país para los desafíos que vienen. Al menos, tantos años de trabajo para algo han servido. Ha sido muy grato ver alguno sus nombres ya más cerca del oficialismo, incluso con candidaturas en sus provincias.

Paradójicamente, con respecto a la crítica más clara del diputado al oficialismo, él pudo haber hecho una contribución para un grupo interesante de personas de varias provincias aporte músculo y cerebro a la gestión. Jamás lo va a reconocer, pero su proceso mental y psicológico para con el presidente actual lo llevaron a tener una actitud mezquina. Todo esto hace que, quiera o no, tenga que entender que más de uno no comprenda lo que hace y sienta que, después de tantos años, no le dieron ni las gracias.