Detrás de todos los prejuicios colectivistas, como el racismo o la xenofobia, siempre hay algún intento de justificar las tesis con datos. Según muchos economistas, las estadísticas muchas veces sirven para hacerlas decir lo que el especialista desea expresar y fundamentar. Sin embargo, hay oportunidades que los datos duros respaldan posiciones que no siempre tienen que ver con el desapasionado sentido común. Cuando esto sucede, lo que hay que hacer es no ignorar los datos, pero evaluar soluciones que estén alejadas de los prejuicios.

En Argentina, país históricamente abierto a la inmigración, sin grandes conflictos xenófobos ni nacionalismos exacerbados, hay una cuestión indiscutida que para muchos tiene dos concepciones distintas. Desde hace varios años hay en el país una buena cantidad de médicos extranjeros de diversos países de América Latina. Algunos consideran la cuestión como normal, en sintonía con la historia de un país de brazos abiertos, pero otros ven el tema de manera diferente. Son los que están convencidos que estos médicos extranjeros son simplemente malos. Hay que reconocer que esta posición no es mantenida por un pequeño grupo nacionalista que pueda llegar a enarbolar alguna teoría descabellada que no justifique el análisis.

Estas dos cuestiones son datos duros. Es cierto que hay muchos médicos extranjeros de países de la región y también es cierto que una buena cantidad de argentinos están convencidos que ellos, al menos en términos generales, no tienen el mismo nivel que sus pares locales que estudiaron en las universidades públicas y privadas del país.

Un escándalo que tuvo lugar recientemente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incrementó el acalorado debate, donde apareció la xenofobia, pero también las estadísticas. No para justificar cualquier cosa, pero sí para dejar en claro un dato que no admite discusión. Un médico ecuatoriano documentó con unos lentes con cámara como podía fotografiar un examen para el acceso a las residencias y compartió las imágenes con otros colegas. Según los primeros datos, varios de los «copiones», que iban sistemáticamente al baño para realizar el fraude, también eran supuestamente extranjeros.

Ante la gravedad del hecho, y para impedir que profesionales de dudosa calidad académica accedan a las residencias, donde pueden poner en riesgo la vida de los pacientes, el ministerio de Salud tuvo que apelar a una medida polémica: volver a tomar el examen a todos los alumnos que hayan sacado notas «dudosas». Claro que los criterios para el segundo examen no podían ser perfectos y alguna injusticia podía cometerse, haciendo repetir el examen a algún alumno que haya obtenido una muy buena nota sin trampas. Por ejemplo, se tuvo en cuenta el historial académico de cada médico antes de esta prueba en cuestión y su compatibilidad con la nota excepcional obtenida.

Muchas personas cuestionaron la medida, incluyendo una asociación de inmigrantes ecuatorianos, que no dudó en calificar la iniciativa como xenófoba y arbitraria. Sin embargo, arriba de la mesa, quedaron dos números que no habilitan muchas discusiones filosóficas. De los 141 médicos que tuvieron que repetir la prueba, 117 tuvieron notas considerablemente menores y 24 se ausentaron, evidenciando que no estaban listos para aprobar un examen, en el que habían sacado recientemente más de 86 puntos sobre 100. Nadie superó o igualó la nota. Solamente dos alumnos bajaron de 88 y 87 a 76 y 73 respectivamente, lo que puede indicar que no hicieron trampa o que estudiaron para la segunda cita. El resultado del resto dejó en claro que todos se copiaron, como suele decirse en Argentina, «de acá a la China». Papelones con 20, 30 o 40 puntos, luego de excepcionales 95, 96 o 97.

Ahora, el dato importante detrás de toda la cuestión es que, de los 141 «especialistas» que obtuvieron resultados dudosos y fueron convocados para la revalidación -sin lentes tramposos ni salidas al baño sospechosas- 133 eran extranjeros. El número es más que contundente. La gran mayoría de los médicos copiones, que luego dejaron en claro que desconocían los contenidos, eran de otros países.

Los que argumentaban sobre el supuesto mal desempeño de los médicos extranjeros repitieron a coro que ellos habían avisado.

Evidentemente, por más antipática y polémica que haya sido la medida tomada por el ministerio de Salud, los resultados dejaron en claro que era lo mejor que se podía hacer, ante esta circunstancia particular.

Sin embargo, más allá de haber corregido el tema, las autoridades decidieron tomar una medida relevante, que saldará el debate a futuro. A partir de ahora, los médicos extranjeros que quieran acceder a su convalidación directa para ejercer en el país deberán contar con la aprobación de la Federación Mundial de Educación Médica. La WMFE, por su sigla conocida en inglés. España, Estados Unidos, Alemania e Italia, entre otros países, exigen esta certificación a los médicos extranjeros para ejercer en esos países.

Esto deja de lado cualquier posición a priori que se pueda tener en la discusión. Lo importante es que, con este requisito de certificación del máximo standard, los especialistas extranjeros que recibirán a los pacientes (que también son argentinos y de otros países) estarán debidamente capacitados y acreditados. Si esto hace que haya menos médicos de América Latina, que así sea. Y si ingresan muchos especialistas capacitados, que puedan acreditar su conocimiento para tan relevante tarea, que así sea también. Al fin y al cabo, esto es lo único importante.