El presidente argentino, Javier Milei, decidió emitir una cadena nacional para explicarle al país lo que está haciendo el Congreso Nacional y la postura que piensa mantener el Poder Ejecutivo ante los intentos preelectorales de querer romper el ordenamiento fiscal.

En pocas palabras, para que no queden dudas sobre su posición y determinación, el mandatario dijo que antes de quebrarle el orden macroeconómico que Argentina está consolidando, lo van a tener que sacar «con los pies para adelante». Es decir, muerto.

A lo largo de la presentación, que duró poco más de veinte minutos, Milei resaltó que la supuesta finalidad de los parlamentos es tratar de controlar los eventuales abusos del Poder Ejecutivo, que busque imponer impuestos arbitrarios y desmedidos. Advirtiendo la contradicción de lo que denominó como un «mundo al revés», el referente libertario más famoso del mundo dijo que los legisladores argentinos son los que quieren subir los impuestos, retornar al déficit y aumentar la inflación, mientras que el gobierno nacional es el que está cuidando los intereses de la ciudadanía.

“No hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda. No vamos a volver atrás. No vamos a volver al pasado. No vamos a volver al sendero de la decadencia. Y al Congreso le digo: si ustedes quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante”.

Vale recordar que esta semana, el Congreso aprobó varias iniciativas que comprometen seriamente las cuentas públicas, y para Milei, nada tienen que ver las jubilaciones, las universidades o los discapacitados con las intenciones de los legisladores kirchneristas. Lo único que quieren, según el presidente argentino, es «volver al poder». En varios pasajes de su discurso, Milei dijo que no lo permitirá.

Además de las definiciones conceptuales (donde citó hasta al economista austríaco Ludwig von Mises, sobre la necesidad de «combatir» al mal y no «ceder» ante él), el presidente argentino adelantó nuevas iniciativas para «amurallar» el orden fiscal y desterrar para siempre el déficit y la inflación.

En este sentido, aseguró que firmará una iniciativa para el Ministerio de Economía, donde quede prohibido el financiamiento del Tesoro para cubrir gasto primario con emisión monetaria. De esta manera, sería imposible solicitar préstamos al Banco Central. Milei también adelantó que enviará un proyecto de ley al Congreso para penalizar los presupuestos que incurran en déficit fiscal. La medida incluirá sanciones para los legisladores y funcionarios que no acaten la decisión.

“Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se le quita”, remarcó el presidente argentino.