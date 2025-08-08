La frase “Nunca más” tiene historia en Argentina. Está presente en el libro que recoge la investigación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, durante la represión ilegal por parte del último gobierno militar. Fue publicado en la década del ochenta y el título también fue la frase que inmortalizó el fiscal Julio César Strassera, antes de la condena a la Junta Militar del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.

Como suele suceder con las consignas políticas, las frases y las ideas trascienden a los ámbitos originales y luego son utilizadas para otras circunstancias, donde se busca mantener la fuerza, el ímpetu y la relevancia que tuvo en sus contextos originales.

En el marco del lanzamiento de la campaña para legisladores provinciales, el presidente Javier Milei y el equipo de La Libertad Avanza compartieron una foto en medio de la miseria del conurbano bonaerense con una frase que anticipa el tono de la discusión electoral que se viene, tanto en septiembre como en las nacionales de octubre. “Kirchnerismo nunca más” decía el cartel que mostró el presidente junto a sus candidatos y colaboradores.

Como era de esperar, el kirchnerismo, que no tiene ganas de discutir los temas de fondo en la contienda electoral, utilizó el dignificado de la frase para denunciar una supuesta “banalización” de la represión ilegal de los años de plomo en Argentina. Lógicamente, llevar la discusión hacia estas direcciones les permite a Cristina Kirchner, a Axel Kicillof, a Sergio Massa y al resto del peronismo evadir el desastre que hicieron en la provincia más grande de Argentina.

Aunque al gobierno le conviene ignorar la cuestión y concentrarse en las necesidades de los bonaerenses, hay mucho que decir acerca de la banalización del Nunca más y de lo que sucedió, no solamente en los setenta sino en la primera parte de los ochenta.

Por un lado, el kirchnerismo hace referencia al libro como una cuestión sacrosanta, pero el contenido de sus páginas contradice uno de los principales dogmas que ellos impusieron. Mientras que se mantienen firmes con el slogan de los “30 mil desaparecidos”, acusando de apologistas de los militares a quienes contradicen la cifra, el Nunca más dice otra cosa distinta. Según el libro de la CONADEP, en aquellos años se registraron 8961 desaparecidos. ¿Es el Nunca más apologista de la dictadura o reivindicador del terrorismo de Estado? Aunque esta pregunta retórica parece absurda, ese es el tratamiento que el kirchnerismo le dio a los que se negaron a poner en duda la cifra.

Aunque el número de 8961 fue razonable en el marco de la investigación, lo cierto es que con el correr de los años la cifra se pudo depurar. Muchas personas que fueron registradas como desaparecidas, pero que luego recuperaron su libertad decidieron dejar su nombre en la lista de la CONADEP por cuestiones de reivindicación política. Pero cuando la secretaría de Derechos Humanos (incluso durante la gestión kirchnerista) tuvo que corroborar el número de las personas desaparecidas, la cifra se redujo a 7010 personas.

Antes de fallecer, el fiscal que eternizó la frase en el juicio a las juntas militares, Strassera tuvo opiniones lapidarias en contra del kirchnerismo. En su opinión, el matrimonio Kirchner “nunca hizo nada por los derechos humanos”. Strassera reiteró en varias oportunidades que, ante la violencia política, Néstor y Cristina se refugiaron en Santa Cruz y se dedicaron a “hacer plata”. “Nunca les interesó los derechos humanos. Lo único que hicieron fue bajar un cuadro”, señaló con respecto al acto donde Néstor Kirchner obligó a bajar la foto de Jorge Rafael Videla.

Es claro que al kirchnerismo le conviene seguir debatiendo los setenta, mientras evita los temas que se tendrían que discutir en la campaña. Pero si quieren hacer referencia al Nunca más y a la labor del fiscal que acusó a los comandantes, lo cierto es que también en ese ámbito tienen serios problemas en materia de coherencia.