La empresa argentina de alfajores Havanna lo volvió a hacer. Una vez más (hay que ser honesto y usar la primera persona del plural, en lugar de aprovecharse de las oportunidades que brinda el periodismo para hablar de los demás) todos estábamos ingresando a los locales de la empresa haciendo la misma pregunta, ante los empleados hartos de responderla: «¿Tienen el nuevo alfajor de pistacho?».

La respuesta era siempre la misma: «Está agotado». «Pistacho» era la palabra y la terminología que adoptábamos los que buscábamos guardar algo de dignidad para no decir «Dubai» y sentir que caíamos en la moda como uno más aunque ya estábamos inmersos allí, pero había que guardar las formas. Al menos, con nosotros mismos.

La situación era calcada a lo que hace poco tiempo sucedió con el famoso «Mar del Plata», que también tenía dos acepciones como sucede con el de moda hoy. El «Mar del Plata», tal cual el nombre «oficial» como el Dubai, pero también «el que tiene sal» o, directamente, el «salado», ya que contiene escamas de sal marina, que maridan muy bien con el chocolate amargo y el dulce de leche.

Aunque ya quedó muy atrás en el tiempo, hasta no hace mucho, todos los que hoy andamos como zombies buscando el «Dubai»/»Pistacho», recorríamos los locales buscando el «Mar del Plata» o «salado». Tan grande era la demanda, que hasta comenzaron a aparecer a precio «blue» algunos ejemplares en las plataformas como Mercado Libre. «Blue», porque sucedía exactamente lo mismo que con el dólar, por entonces bajo cepo. Había un precio oficial, pero no se conseguía. Entonces el mercado libre/negro/informal ponía a disposición

Cuando la empresa de alfajores consideró que la demanda estaba en el pico y a punto caramelo, inundaron los locales con el producto. La clientela respondió y todos salimos a comprarlos sistemáticamente. En mi caso la fiebre se terminó con un ataque al hígado después de una desafortunada panzada de tres. El amor se convirtió en rechazo y desde entonces no volví a probarlo. Hasta ahora, porque tengo uno en una sutil cajita, que viene con el «Dubai», que no salió al mercado disponible por unidad. Todos los alfajores de Havanna se compran en caja de seis, de doce o por unidad. Ahora, ante esta demanda exacerbada, el marketing de la empresa nos lleva a la humillación voluntaria. Luego de buscarlo por varias semanas, el alfajor apareció en los locales, pero se vende en esta cajita pintoresca, donde también hay que llevarse un Mar del Plata.

Es decir, nos hicieron rogar a todos, y cuando lo pusieron a la venta nos «empomaron» el «clavo» del otro alfajor, que ayer era el objeto de deseo, pero que ya nos empalagó y pasó de moda. La «cajita» del dúo sale 7,500 pesos. Es decir, casi seis dólares. Un precio superior al del resto de los sabores. La victoria del marketing sobre la clientela desesperada fue apabullante. Nadie se pudo negar a la «oferta», que de oferta no tiene nada. En la fila, algunos pagaban sin chistar, sin siquiera preguntar el precio. Los que ostentábamos algo de individualidad y crítica, nos quejábamos por el «abuso», pero lo pagábamos igual.

De esta manera, Havanna escribe otra nueva página magistral en la historia del marketing del alfajor. Fueron los pioneros en retener la oferta para enloquecer a la demanda, pero ahora fueron por más. Hicieron lo mismo y, simultáneamente, nos hicieron comprar otro alfajor que no deseábamos adquirir.

Yendo a lo importante. ¿Vale la pena? Aquí entra a jugar la inapelable subjetividad de cada uno. El alfajor es rico (en mi opinión, como todos los de la marca, salvo en intento fallido del insulso «sin azúcar»), el chocolate es bueno, la galleta es correcta y el famoso relleno de pistacho es rico y de calidad. Como los productos de la heladería Lucciano´s, que fue el primer local en ofrecer cremas de pistacho, que nada tenían que envidiarles a los productos que se pueden adquirir en Italia.

¿Sobrevivirá al paso del tiempo el «Dubai» como los clásicos de la marca? Difícil saberlo. Pero no sería descabellado que, en una o dos décadas, la empresa siga vigente y sus alfajores de chocolate, dulce de leche o fruta sigan tan demandados como hoy, mientras que los de moda puedan haber quedado en el camino. Por lo pronto, la hicieron bien. Muy bien.