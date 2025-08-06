Aunque Karl Marx falleció en 1883, al día de hoy sigue habiendo marxistas. Sin embargo, lo sorprendente sobre la vigencia del marxismo (en el caso de haberlo realmente) no es la cantidad de tiempo que ha pasado entre la vida y la obra del autor y la actualidad. Lo que llama la atención es la supervivencia de lo que se denominó como “socialismo científico”, luego de un promedio de error de 100 %. Esto, siendo amables al hacer solamente referencia a los objetivos no cumplidos del “plan económico” de la doctrina, ya que en estos años el comunismo se llevó a la tumba a cientos de millones de víctimas.

Marx ni siquiera acertó cuando el marxismo llegó a gobernar. ¿Qué decía el teórico sobre el advenimiento de la clase proletaria al poder? Que tendría lugar solamente luego del desarrollo y colapso del capitalismo. Nada de eso pasó en Rusia en 1917, ni en las experiencias de imitación que vinieron después. Es más, en el único lugar donde se estableció sólidamente el Partido Comunista fue en China, cuando decidieron quedarse solo con la dictadura del partido único, pero se abrazaron a lo que cualquier socialista denominaría como “capitalismo salvaje” para hacer redituable y sostenible la cuestión.

Los marxistas de hoy (al menos los que leyeron a Marx) tienen que justificar sus posiciones con base a una necesaria reinterpretación de la obra o, mejor dicho, del pensamiento del autor. Por ejemplo, ¿cómo hablamos de plusvalía y de “medios de producción” cuando, valga la redundancia, la mayor parte de la producción ya pasa más por la cabeza de las personas que por las máquinas de la revolución industrial? ¿Qué es lo que habría que expropiar en la actualidad cuando las ideas valen más que los galpones con obreros con mamelucos y máquinas industriales? Sería interesante la opinión de Marx sobre la teoría de la explotación en el mundo actual que brindó el capitalismo.

Luego de la caída del Muro de Berlín y la implosión de la URSS, los socialistas occidentales tuvieron que rever el marketing por varias razones. La primera, la verdad objetiva de que los trabajadores de los países capitalistas vivían mejor que sus pares soviéticos. Mucho mejor. La segunda, porque lo que había caído no era el modelo capitalista, sino la infructuosa transición a la “sociedad sin clases”, que quedó estancada en la etapa de la “dictadura del proletariado”.

Ante el epílogo del siglo XX, cuando los entusiastas del otro lado auguraban “el fin de la historia”, los comunistas tuvieron que reformular las teorías. Por un lado, dejaron de hablar de explotadores y explotados en términos individuales y comenzaron a hacer referencias colectivas a los países “centrales” y “periféricos”. Ya no era el empresario el que explotaba a su obrero, sino las principales potencias del mundo que pasaban a explotar a los países pobres.

En este contexto, lo que hoy se conoce como la izquierda mutó del decálogo original marxista para apelar a nuevas opresiones. Así, la estrategia del Foro de San Pablo sacó de la galera una reinterpretación del marxismo original, donde los “sujetos revolucionarios” ya no eran los proletarios del mundo que debían unirse. Ahora las mujeres deberían independizarse de los hombres, los negros y los “pueblos originarios” de los blancos, los homosexuales y las “diversidades” de los heterosexuales “hegemónicos”, los países de América Latina de Estados Unidos y Europa y unas cuantas sandeces más, que llegan hasta a justificar la supuesta necesidad de la desaparición del Estado de Israel.

Ahora, ¿qué es lo que queda del marxismo original en las nuevas causas contemporáneas? Poco y nada. Solamente el motor del resentimiento y la envidia, que ni siquiera está asumido en la obra original. Más lejos aún queda del “socialismo científico” original, lo que sucede cuando los que invocan al clásico llegan al poder. En Argentina, el kirchnerismo, apoyado por el Partido Comunista, se alió con el patético empresariado local, que terminó vendiéndoles porquerías y caras a los trabajadores, producto de las prebendas que llevaron a cerrar las importaciones. En Venezuela, luego del colapso de las empresas nacionalizadas y del exilio de las mentes más brillantes del sector privado, tuvieron que apelar a la importación de alimentos de los países centrales (supuestamente explotadores) para volver a poner algo en las góndolas de los supermercados.

Cuba, al menos fue dejando testimonio de las contradicciones en sus décadas de vigencia, ya que comenzó en un 1959 que aspiraba a conseguir los logros del marxismo original. Por ejemplo, lejos de las banderas de la inclusión de las “diversidades sexuales”, los primeros años de la revolución en la isla fueron ortodoxos con las enseñanzas de Marx y Engels. ¿Qué decían ellos? Que la homosexualidad era “degradante y denigrante” y que las relaciones “naturales” se limitaban a las del hombre y la mujer en el ámbito de la pareja. Así, el comunismo cubano llegó a tener campos de trabajo forzado para homosexuales. En su ignorancia, consideraban que el trabajo “los haría hombres”, ya que por su condición de homosexuales no podrían ser óptimos “sujetos revolucionarios”. Cuando pasaron las décadas y la barbarie quedó expuesta, Castro tuvo que pedir disculpas, pero responsabilizó a la “herencia capitalista” por el “machismo” que ellos mismos portaban hacia principios de la década del sesenta.

¿Con quiénes comulgarían Marx y Engels de haber estado vivos en la modernidad? ¿Con los marxistas en el poder que le arrancaban los dientes con pinzas a los homosexuales, a los que hacían trabajar de sol a sol, o con los que marchan en la actualidad en las jornadas del orgullo gay con la bandera del martillo y la hoz?

Las causas socialistas de la actualidad poco parecen tener que ver con las premisas del mismo Marx. En su nombre, defienden las teocracias islámicas de Medio Oriente que fomentan el exterminio del único Estado en la región donde la religión no es el código penal. En Israel uno puede ser judío, católico, islámico, ateo o agnóstico y no hay ningún problema. Incluso uno puede ser socialista y organizarse libremente bajo las premisas redistributivas en un kibutz voluntario. Sin embargo, los marxistas respaldan a las teocracias que plantean abiertamente su exterminio. ¿Qué decía Marx de la religión? Que era el opio de los pueblos, ya que alejaba a los individuos de su conciencia revolucionaria. También consideraba que el “Estado burgués” era la herramienta estructural para la opresión capitalista. Sin embargo, los marxistas simpatizan con fanáticos religiosos de Estados precapitalistas, donde nadie se plantea ninguna revolución colectivista. De nuevo, el único denominador común es el motor de la envidia y el resentimiento.

La lista de preguntas y contradicciones podría ser mucho más extensa, pero siempre se reiterarían las mismas premisas. En resumidas cuentas, poca relación parecen tener los marxistas con lo que dejó el fundador de un movimiento, que falló en todas y cada una de sus premisas.