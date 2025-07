Desde finales de la década del noventa, las prerrogativas propias de los comercios fueron perdiendo autonomía ante una moda regulatoria que pretendía una supuesta inclusión, que a veces podía terminar siendo forzada. Mientras que muchos restaurantes buscaron salidas de mercado dentro de la voluntariedad, en otras oportunidades se legisló en favor de la materialización de esta inclusión “igualitaria”.

En materia gastronómica, el debate viene girando alrededor de los productos sin gluten y las posibilidades aptas para vegetarianos y veganos. Pero la cuestión que hoy debaten los argentinos en las redes sociales pareciera ser algo bizarro: el reclamo de un comensal vegano cayó sobre una orgullosa parrilla de carnes, la conocida Madre Rojas de Villa Crespo, uno de los lugares donde los paladares exigentes de Buenos Aires van a degustar los exquisitos cortes del mejor Wagyu argentino.

Luego de la insólita queja del vegano sobre la atención y la falta de un menú acorde, los propietarios del restaurante respondieron enfáticamente, argumentando que, a pesar de ser un local “de carne y vino”, en la cocina mostraron la mejor predisposición como para prepararle unos vegetales a la parrilla y unos espárragos. Lamentaron no satisfacerlo con más posibilidades, pero le recordaron que hasta sus condimentos caseros tienen base de pescado y sus frituras se realizan con grasa de Wagyu. Aunque fueron correctos en su respuesta, enfatizaron que este cliente, que asistió a una comida en grupo, eligió el veganismo por libre voluntad y que ellos no tienen la culpa. También le recordaron que en los últimos años proliferaron muchos restaurantes vegetarianos y veganos.

Curiosamente, nadie parece encontrar pertinente cuestionar a estos nuevos restaurantes veggie por no tener algo de carne para un comensal que desee pedir algo distinto. Es más, a nadie se le ocurriría siquiera pedir una hamburguesa en un restaurante vegetariano o vegano, para no faltar el respeto.

En varias oportunidades escribí columnas sobre lugares donde recomiendo ir a comer. Pocas veces hago una reseña negativa, ya que, si no se tiene nada bueno que decir, mejor no decir nada. Estuve en Madre Rojas en dos oportunidades. Lo que le sirven a uno en el plato es de muy buena calidad, pero, lamentablemente, el servicio no es el mejor. Al menos, para ser justo, no me acompañó las dos veces que fui.

La primera vez, al momento de ordenar, tuve que dedicarle varios minutos a una amable discusión con la persona encargada de la carta de vinos. Me quería convencer de las virtudes de “nuevos maridajes” que estaban “proponiendo” más allá del tradicional infalible carne roja-vino tinto. No está mal que propongan nuevas variedades y, lo cierto, es que en muchas oportunidades yo esquivé el clásico maridaje por excelencia. Por ejemplo, cuando estoy de visita en Japón, el Wagyu que compro en el supermercado todos los días lo acompaño con alguna cava de España (la versión local de la champaña), que ofrece buenos exponentes a precios más que razonables. En algún día de calor, tranquilamente puedo comer un churrasco de algún corte magro como el lomo con un Chardonnay maderoso de la heladera. Pero en esa oportunidad, quería lo clásico. Hasta ya tenía elegido el vino. Sin embargo, tuve que convencer yo a la persona encargada de la recomendación de lo que yo quería consumir y pagar.

Pasado el polémico “trago”, una falta de timing hizo que una cena que podía haber sido perfecta (por la calidad de todo lo servido en la mesa) terminara siendo imperfecta. El plato principal (el corte especial de Wagyu) vino mientras estábamos comiendo la entrada. Al llegar la carne a punto y en una tabla de acero caliente, no hay mucho tiempo que perder. Y lo cierto es que, aunque todo lo que sirven en Madre Rojas es de excelencia, no está bueno comer empanadas y achuras de postre, luego del corte de Wagyu. Mucho menos la carne fría.

Dado que lo que se sirvió fue de muy buena calidad, cuando el presupuesto me lo permitió, decidí volver con la lección aprendida: iba a ser terminante con la elección de mi bebida, para no entrar en una discusión estéril, y solamente iba a pedir las entradas. Con esa estrategia, nada podía fallar, pensé. Me equivoqué. Vino mi bebida (en la que no escatimé en costos, ya que era lo que quería para acompañar el Wagyu), llegó la entrada y la terminé de comer. Todo marchaba a la perfección, pero cuando decidí pedir el plato principal, la respuesta fue lapidaria: “No hay nada de Wagyu”. A ver… es más que posible estadísticamente que falte algún plato en algún restaurante. Sin embargo, lo que aquí no había era la estrella del lugar, por lo que mucha gente suele ir allí. Dada esta situación, considero que era pertinente que el mozo notificara sobre el faltante al comensal. En mi caso, me hubiera sentado igual, ya que hasta las papas fritas y las empanadas son un espectáculo. Lo que no hubiera hecho es pedir esa bebida, que fue elegida concretamente para el maridaje que no pudo ser. Considero que sobraban los argumentos como para hacer un reclamo en ese momento, pero no quise que el mozo (que en realidad era responsable de la situación, además de las personas a cargo del piso, que deberían haber indicado al personal sobre la pertinente advertencia) tuviera que hacerse cargo. Así que decidí comer lo que había (que, lógicamente, estaba bastante bien), pero terminé rompiendo el chanchito y poniendo la tarjeta de crédito para una segunda cena imperfecta.

No volví a ir. Si alguien me pide mi opinión, todo lo que sirven está más que correcto y, si los planetas se alinean, se puede tener una cena inolvidable. Sin embargo, evidentemente hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta. Ojalá lo mejoren. Como suele decirse en la jerga futbolística, “hacen fácil las difíciles y difíciles las fáciles”. Es mucho más complicado servir lo que ponen a disposición del cliente que tener en cuenta estos temas para un mejor servicio. Espero que tomen la crítica honesta de forma constructiva, ya que va con la mejor intención.

Con respecto al comensal vegano protestón, ¿qué decir? Bastante que el restaurante Madre Rojas puso la mejor disposición para servirle algo compatible con sus preferencias. Ponerle una baja calificación al local –que nunca dijo que ofrecía un menú vegano– por no encontrar lo que él deseaba, es absolutamente irracional y malintencionado. Detrás de muchos veganos y vegetarianos militantes se esconde una soberbia imposición, justificada desde la moralina, que le da la espalda al alimento que nos sacó de las cavernas y nos ayudó a convertirnos en homo sapiens.

La responsabilidad es del grupo que decidió ir a cenar a una parrilla. La parrilla es un lugar donde se va a comer carne. Si tienen o no otra cosa para ofrecer, eso entra en el marco de la voluntariedad del lugar, que no estuvo en ningún momento en falta. Si va a cuestionar a alguien o a poner una sola estrella como calificación, que lo haga con su grupo social, que eligió un lugar incompatible con sus preferencias, que ni siquiera son una patología médica, alergia o patología no electiva. Lo que tampoco justificaría la inclusión forzosa de un plato acorde en el menú, en un lugar cuya puerta es voluntaria.