El gobierno nacional en Argentina terminó con el déficit fiscal. Esto explica la drástica caída en la inflación, ya que, al tener en orden las cuentas públicas, se fue la emisión monetaria. De esta manera, la gestión de Javier Milei puede ir empezando a bajar los impuestos, como prometió en campaña.

Luego de una visita a la histórica Rural de Buenos Aires, el presidente anunció que comenzaría a reducir las retenciones al agro. Este impuesto distorsivo le quita buena parte de la rentabilidad al sector más competitivo de Argentina, incrementa los precios de los alimentos en el mercado local y desincentiva las exportaciones y el ingreso de divisas. Sin embargo, la medida no fue celebrada por la oposición. El kirchnerismo incluso se rebuscó para ofrecer un relato donde la baja de impuestos no es una buena noticia, sino una mala.

La tesis es la siguiente: “Milei veta los aumentos a los jubilados, pero le baja los impuestos al campo. Es mentira que no hay plata, el tema es que es para los ricos”. ¿Qué se propone entonces? En realidad, no se propone nada concreto ni razonable. Lo que sí se sugiere es que el Estado deba seguir siendo una bolsa redistributiva, donde no hay trazabilidad alguna de los recursos, los cuales siempre terminan complementados por la impresora de billetes, ya que el sistema permanentemente tiende a la bancarrota.

Que las jubilaciones en Argentina son de miseria no es ninguna novedad. Lo sabe todo el mundo, como también se entiende que no es un problema que haya empezado con este gobierno donde, al menos, los jubilados y los asalariados ven que los precios de las cosas no se disparan a diario.

Aunque el sistema conocido como “de reparto” fue un fracaso en todo lugar donde ha sido implementado, el drama se incrementó en las dos décadas del kirchnerismo. En estos años, se estatizaron los fondos de retiro privados y se le dieron jubilaciones a las personas que no aportaron. Mientras tanto, el déficit fiscal, que hoy ya es historia, generó la sistemática destrucción de la moneda mediante la emisión indiscriminada. Esto es lo que recibió el gobierno actual: un sistema absolutamente quebrado. Algo que el presidente dice sin medias tintas.

En lugar de subir los impuestos para destinar más plata a las jubilaciones, es necesario incrementar exponencialmente el número de trabajadores en el sector formal para que se conviertan en aportantes. Es decir, que comiencen a ahorrar para su propia jubilación, pero también consoliden los recursos para los pasivos en la actualidad.

Si todas las personas que trabajan en Argentina estuviesen desempeñándose en el sector formal, el inconveniente respecto a los jubilados (a pesar del desastre que hizo el populismo) estaría prácticamente resuelto. El problema es que medio país se desempeña en la informalidad total. Lejos de perseguirla, lo que debe hacer el gobierno es brindar los incentivos para que pasen del “negro” al “blanco”.

Sin embargo, nada de esto va a suceder mientras los impuestos sean altísimos, las regulaciones imposibles y un eventual despido se convierta en sinónimo de quiebra de una PyME. Curiosamente, lo ideal acá es incrementar el número de trabajadores en el sector formal (bajar impuestos, regulaciones y fomentar una desregulación laboral), algo que el kirchnerismo combate.

Hay un camino complejo, pero realista, y uno simplista, mentiroso y contraproducente. Esto último debe ser destacado: la propuesta del kirchnerismo para beneficiar a los jubilados no hace otra cosa que perjudicarlos en el mediano plazo. Si, como piden, se aumentan los impuestos y se mantiene el esquema laboral actual, cada vez habrá menos trabajadores registrados formales para pagar las jubilaciones de los pasivos.

¿Lo saben realmente? ¿Se trata de ignorancia económica? ¿Es solamente cinismo y especulación política? Para lo importante, todo esto es irrelevante. Los argentinos en octubre decidirán cuál de las dos versiones respaldan para los dos años que vienen. Un período donde está en juego la consolidación del cambio o el retorno a las soluciones mágicas, que no ofrecerá nada más que desilusión y frustración.