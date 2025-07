En 2001, Joseph Stiglitz ganó el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones al estudio de la implicancia de la información asimétrica. Lo compartió con otros dos colegas que se llevaron el galardón ese año. Su nacionalidad estadounidense y el premio hicieron que el kirchnerismo lo expusiera como una muestra de racionalidad y credibilidad cuando se cuestionaban sus planes populistas.

Ante la actualidad argentina, en el marco del gobierno de Javier Milei, Stiglitz señaló que la gestión actual no tiene méritos. Simplemente, afirma que el control de la inflación llegó de la mano de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y no reparó en el ordenamiento económico y fiscal de un gobierno que pudo aniquilar el problema de fondo que tuvo el país: el déficit.

Si esto fuera así, la estabilización económica sería de muy corto plazo, ya que se usarían los dólares para sostener al peso y, muy pronto, agotado el ciclo, los precios comenzarían a subir nuevamente. Algo que ya se vio en el pasado. Sin embargo, lo que puede observar cualquier economista serio (aunque no tenga un Nobel) es algo completamente diferente. Los precios no suben porque el gobierno dejó de emitir pesos, ya que pudo cerrar el déficit fiscal. El préstamo del FMI se utilizó para consolidar las reservas y no hay ninguna “fuga”, ya que, día tras día, el mercado cambiario opera entre dos bandas que no necesitan intervención.

Sin embargo, Stiglitz se las arregla para ser noticia de vez en cuando, pero su palabra está cada vez más devaluada. No hay que ir muy atrás en el tiempo para recordar lo que dijo en 2007, luego de reunirse con el dictador Hugo Chávez. “El crecimiento de Venezuela ha sido muy impresionante en los últimos años”, señaló el economista norteamericano, que también era utilizado por el chavismo como para mostrarle “seriedad” al mundo.

Poco después, para 2010, el economista dijo que cuando él explica qué es lo que hay que hacer, siempre pone “el ejemplo de la Argentina”. Por entonces, el país estaba comandado por Cristina Fernández, que había asumido luego de la presidencia de Néstor Kirchner. Por aquellos años, tanto Venezuela como Argentina iban por el camino adecuado para Stiglitz.

Como si Chávez y Cristina no fuesen suficiente, el economista estadounidense también le dio un espaldarazo a Alberto Fernández. En medio de la pandemia, Stiglitz defendió el rumbo del gobierno peronista y, en 2022, cuando ya nadie se animaba a defender a Fernández, él dijo que el presidente argentino había logrado “un milagro económico”. El único “milagro” de Alberto fue haber destruido tanto la economía, que Argentina decidió un brusco cambio de rumbo, para votar al primer presidente libertario del planeta.

Consultado en un panel de periodismo en Colombia sobre el país, donde las cosas no salieron como él decía, Stiglitz apeló al manual kirchnerista y le echó la culpa a las generalidades del pasado y a Mauricio Macri:

Hubo muchos problemas en Argentina. Argentina tiene una larga historia de problemas, pero si miramos el origen de estos problemas se pueden explicar cuando ellos escogieron una economía basada en el mercado con Macri en 2015.

Con estos antecedentes, Milei no debería preocuparse por las advertencias de su “colega”. Más bien, todo lo contrario.