Suele decirse que en los modernos streams de internet es mejor dejar fluir que partir de la estructura. Aunque el formato está encontrando su camino —que nació diferenciándose de la conservadora televisión clásica— hay veces que el nivel de “fruta” emitido es superlativo.

Esto no escapa a ninguna señal ni ideología política y partidaria. Es común que algún segmento de cualquier señal pueda decantar en el clásico scketch de Sin Codificar recordado como “Hablemos sin saber”.

Del bando kirchnerista, el nivel de sanata muchas veces es injusto y ofensivo para con personas que terminan recibiendo ataques gratuitos. En una oportunidad, desde Blender una conductora dijo que el diputado nacional Bertie Benegas Lynch era una persona de un perfil complicado: alguien que desea tener “encerradas” a las mujeres para que “le críen los hijos”, mientras maltratan psicológicamente a sus parejas. La lapidaria interpretación tuvo como fundamento una foto del legislador de La Libertad Avanza sentado en su batería.

Recientemente, en la platea libertaria también ocurrió un episodio mucho más divertido y sano, pero no menos aberrante por los errores conceptuales, el “Gordo Pablo” fue el responsable de un segmento que no se sabe si es para el olvido o de antología. Hablaron de Queen, Freddie Mercury y el concierto de Live Aid en 1985.

La historia detrás del “análisis” tiene su costado tierno: Pablo Pazos contó que descubrió a los cinco años el concepto de la muerte, cuando su madre le dijo que nunca podría ir a un concierto en vivo de Mercury en Argentina. El niño así se familiarizó con la idea del inevitable final de todos los seres vivos y con la enfermedad que lo obsesiona hasta el día de hoy. “Odio al sida porque mató a Freddie Mercury”, dijo ante el conjunto de inadaptados que parecían mostrar algo de sensibilidad y comprensión, ante el trauma de la infancia de su compañero de mesa.

Sin embargo, fue imposible empatizar demasiado con la historia, ya que “los gordos” venían de una serie de dislates insólitos. Para empezar, se refirieron al Live Aid de 1985, concierto realizado en Inglaterra y Estados Unidos como el festival supuestamente llamado “Sida en vivo”. La confusión de Pablo, que fue insólitamente reforzada por Dan, fue la similitud entre las palabras “Aid”, “ayuda” en inglés, con “Aids”. Es decir, el “Acquired Immune Deficiency Syndrome”. En español, síndrome de inmunodeficiencia Adquirida. Sida. Abrazo.

Francisco Pirovano trató de ponerle algo de razonabilidad al debate, señalando que el Live Aid tuvo lugar a mediados de los ochenta y que Pablo no pudo haberlo visto en vivo, lo que generó otra discusión que terminó con la conclusión que él había visto “Sida en vivo, grabado”.

Pirovano también aclaró que nada tuvo que ver el concierto con el Sida, sino que se trató de una colecta para combatir el hambre en África. Sin embargo, aunque se trataba de filtrar algún dato medianamente real, los gordos no podían evitar del todo la debacle desinformativa. Seguramente “formados” por la película Bohemian Rhapsody, hicieron referencia a un regreso inexistente de la banda, luego de una supuesta separación o distanciamiento.

Para darle más épica al concierto en Wembley que es el principio y final de la película, se exageró el parte de la banda, que supuestamente no venía tocando por aquellos días. Queen no estaba separado y acababan de terminar el The Works tour en Japón hacía poco más de un mes. Inclusive, dos meses después del Live Aid ya estaban en el estudio grabando One vision, adelanto del disco de 1986 A kind of magic. Así que, falso. Que lo hayan visto en una película no lo hace verdadero. (Verdadero).

Más allá de la ignorancia supina de los intelectuales en materia de Queen, es auspicioso que puedan hacer referencia a la mejor banda de todos los tiempos, para que una nueva generación siga manteniendo la curiosidad y el interés en la banda. Seguramente así sea.

Anulo mufa.