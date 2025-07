El experimentado Facundo Chávez, cronista de política nacional de Infobae, comenzó su informe matinal de esta manera: “Después de dos oportunos apagones, el peronismo presentará esta tarde sus listas de candidatos”. Aunque suene tragicómico, puede que no haya otra forma de calificar el apagón de “oportuno”. Al menos, para el peronismo que gobierna la provincia de Buenos Aires.

Este “apagón” que fue la noticia política del domingo tuvo lugar en la junta electoral de la provincia de Buenos Aires, importante reducto que sigue gobernado por el peronismo, bajo la desastrosa gestión del exministro de Economía de Cristina Kirchner, Axel Kicillof.

Resulta que el sábado a medianoche vencía el plazo para presentar las listas de candidatos que deberán disputar las elecciones provinciales del 7 de septiembre, donde se eligen diputados y senadores de todas las secciones electorales de la provincia. Como suele suceder, el cierre fue tenso para la mayoría de los frentes políticos. Sin embargo, como indica la ley, casi todos presentaron sus listas en término. Casi. El peronismo que gobierna la provincia no.

Durante las horas previas al cierre, las noticias argentinas evidenciaban una situación dramática dentro del frente peronista, que es una reedición del Frente de Todos, sin Alberto Fernández. Es decir, el espacio de Sergio Massa, el del gobernador Kicillof y sus intendentes, así como el cristinismo.

Según se informaba, minutos antes del horario del cierre, el peronismo no tenía acuerdo y Kicillof estaba a punto de presentar candidatos propios. Aunque iba a retener un número de bancas en los distritos y el parlamento provincial, si el peronismo iba separado se encaminaba a una derrota ineludible a manos del frente que integran La Libertad Avanza y el PRO.

Sin embargo, la suerte le sonrió al frente peronista y contó con un tiempo extra (que ya lleva casi dos días) para terminar de negociar y ponerse de acuerdo. ¿Qué pasó? Se cortó la luz en la junta electoral bonaerense. ¿Habría que ser muy mal pensado para suponer que esto se trató de una estrategia para extender el plazo de presentación y que el peronismo pueda ir unido? No, realmente. Hay que ser muy estúpido para creer que, simplemente, “se cortó la luz”. Es difícil encontrarle otro titular a esta tragicómica noticia que no sea “el apagón fascista”. La apropiación del Estado por parte del partido de gobierno es tan impune, que el peronismo puede hacer estas cosas sin que haya justicia en un país resignado, donde los periodistas serios no pueden más que sugerir y hablar de fenómenos “oportunos” desde los grandes medios.

Aunque la gestión comandada por Javier Milei dista mucho de ser perfecta (como todos los gobiernos), Argentina se viene olvidando de estas aberraciones que antes eran moneda corriente. Hasta hace menos de dos años, estas cuestiones pasaban en el ámbito nacional, con un presidente que responsabilizaba a “los demonios” por la inflación, entre tantas locuras.

Puede que la continuidad neokirchnerista massita en la provincia de Buenos Aires tenga alguna externalidad positiva, a pesar del padecimiento de los bonaerenses: recordarle al país la arbitrariedad fascista con la que se manejan. Si hay indignación, como debería haber, el electorado podrá castigar este comportamiento el 7 de septiembre en las urnas.