Durante el último conflicto entre Israel e Irán, un nuevo gobierno aportó la novedad en el marco del siempre complicado panorama de Medio Oriente: Siria aclaró desde un primer momento que no quería tener problemas con Israel e indicó que no pensaba colaborar desde ningún punto de vista con el régimen del ayatola. Dada la eficiencia de los ataques israelíes, no sería raro que Siria haya jugado un rol activo, más allá de su declaración geopolítica.

Mientras el mundo comenzaba a seguir de cerca este nuevo -y para muchos impensado- acercamiento, una noticia volvió a poner la lupa en Siria: Israel bombardeó posiciones militares en el sur del país cerca de Suwaida (frontera con el Golán). Aunque este fue el suceso que sonó fuerte en Occidente, lo cierto es que visibilizó otra noticia que venía bastante desapercibida: milicias que respaldan al nuevo gobierno habían comenzado a atacar a la población drusa en el sur del país.

Como se ha visto en otras oportunidades, las milicias islámicas arremetieron contra población civil y subieron a las redes sociales videos burlándose del martirio de sus víctimas desarmadas. Los certeros ataques israelíes a las posiciones militares sirias tuvieron un claro mensaje, que luego fue explicitado por Netanyahu: Israel no va a quedarse de brazos cruzados si una nueva guerra civil o milicias paragubernamentales sirias atacan a la población drusa.

El primer ministro israelí compartió un video en sus redes sociales donde calificó como “hermanos” a los drusos y les pidió a sus compatriotas que por ahora se abstengan de cruzar la frontera. En las últimas horas, el gobierno sirio anunció un alto el fuego y un cese a las hostilidades. Evidentemente, las acciones disuasivas de Israel tuvieron el efecto buscado, pero la situación es delicada.

¿Quiénes son los drusos?

Los drusos surgen en el siglo XI como una rama del islam ismaelita, pero con creencias propias. Habitan principalmente en Siria, Israel, Líbano y Jordania. Poseen fuertes lazos internos de comunidad.

Solamente en Israel viven 145000 drusos, en su mayoría de encuentran en el norte del país. Tienen una importante presencia en las Fuerzas de Defensa israelíes y son miembros activos de la vida pública.

Desde Tel Aviv, varios medios confirmaron que Israel no participará de ninguna manera en las distintas manifestaciones de la guerra civil siria, que parece no terminar de extinguirse, pero sí es claro que el gobierno de Netanyahu no permitirá ninguna masacre sobre la población drusa.

Los drusos suelen llevar bigote y la cabeza afeitada. Usan ropa negra y turbante blanco. En los videos que trascendieron en las últimas horas, se vio como las milicias sirias afeitaban a los hombres, mientras se burlaban de ellos.

Uno de los principales libros religiosos de la comunidad es el Hikma, denominado “libro de la sabiduría”. Se trata de una compilación realizada por al-Muqtana. Se divide en varios capítulos con distintos temas específicos, donde se condena el materialismo. Aunque no hay grandes jerarquías en la comunidad drusa, la figura del Jeque al-´Aqel ocupa un rol importante, pero se trata de algo más político y social que religioso.

Los profetas drusos se dividen en tres grupos: los natiq, sus discípulos (asas) y los testigos del mensaje (hujjah).

También creen en la reencarnación, que sucedería de forma inmediata después de la muerte. La misma tiene lugar siempre en el mismo género. El renacimiento ocurre hasta que el alma adquiere la sabiduría de varias reencarnaciones, para luego terminar siendo parte de la divinidad.