La votación negativa del Senado que bloqueó la posibilidad de la “ficha limpia” sigue dando de qué hablar. Desde todo el arco político se señala a los responsables detrás de los dos votos negativos de los legisladores de Misiones. El único espacio que celebra es el kirchnerismo, el cual podrá tener (salvo fallo previo de la Corte Suprema) a la dos veces condenada Cristina Kirchner como candidata.

Aunque los legisladores pertenecen a una vertiente del peronismo (que incluso tiene vinculación inicial con Sergio Massa) el macrismo acusa al oficialismo por el voto negativo de los dos senadores. Desde La Libertad Avanza recuerdan que durante el gobierno de Mauricio Macri, no solo no se impulsó la iniciativa, también se mantuvo a CFK en competencia, por razones de especulación política. Detalle no menor es que el mismo Macri llevó a Miguel Ángel Pichetto (exjefe de bancada K en el senado y contrario al desafuero de los corruptos). Además, desde el espacio libertario, cuestionan que en la Ciudad, donde tienen mayoría, jamás quisieron implementar la iniciativa.

En medio del tironeo está la elección municipal del 18 de mayo, donde Manuel Adorni y Silvia Lospennato competirán por los votos “antikirchneristas”. Esta tarde, el PRO se sirvió de una sugestiva “noticia”, para pedir respaldo ciudadano para el espacio amarillo. Sin embargo, todo el contexto en el cual se da la declaración resulta al menos curioso.

El diario Clarín, abiertamente alineado con el macrismo, publicó una nota donde se indica que Carlos Rovira, caudillo peronista de Misiones, habría dicho que quien ordenó el voto negativo de los senadores fue el mismo presidente Javier Milei.

“Lo pidió Javier Milei”. Con esa frase, Carlos Rovira blanqueó que fue por pedido del Presidente que los dos senadores de Misiones que él maneja cambiaron el voto de Ficha Limpia para que se caiga el proyecto. Rovira lo admitió ante un grupo de dirigentes con los que suele reunirse los días jueves y que forman parte de una escuela dirigencial que conduce el veterano caudillo provincial y verdadero jefe de Misiones.

Sin embargo, el artículo (que generó gran impacto en las redes sociales) carece de varias cuestiones importantes: para empezar, no dice quién dijo las palabras que se le apuntan a Rovira, ni tiene la declaración oficial del mismo referente peronista. “Lo admitió ante un grupo de dirigentes”, señala el texto, sin nombrar a ninguno. Tampoco se indican los motivos por los cuales Rovira habría obedecido la orden oficial (ya que los senadores de La Libertad Avanza votaron en favor de la “ficha limpia”).

Ahora, lo más perspicaz del artículo es la ausencia del periodista en el lugar de la firma. Mientras que el resto de las noticias políticas del día en el portal todas llevan el nombre del autor, aquí firma “Redacción de Clarín”. La entelequia anónima que tiró el bombazo, pero que no tiene cara humana ni responsabilidad individual.

Automáticamente, la cuenta oficial del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, salió diciendo: “Ahora ya se sabe la verdad”. Muy curioso todo, especialmente, teniendo en cuenta lo dicho por Javier Milei anoche en su extensa entrevista en el streaming de Carajo: Jorge Macri habría contratado como asesor al mismo personaje que planteó la campaña sucia de Sergio Massa en la elección de 2023. Según el presidente argentino, se trató de “la campaña más sucia de la historia”.

Ahora que ya se sabe la verdad, este 18 de mayo en la Ciudad votamos por ficha limpia o impunidad. Es con el PRO. Es con @slospennato. pic.twitter.com/QY8Zpyj3Q1 — PRO Ciudad (@ProCiudadBsAs) May 9, 2025

Como era de esperar, el candidato del oficialismo nacional, Manuel Adorni, salió al cruce del artículo, resaltó que no tiene ni citas ni firma y asoció la publicación de la nota a los 100.000 millones de pesos de pauta oficial que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gasta anualmente.

Sin ningún textual y sin ninguna fuente. 100.000 millones de pesos de pauta en acción: nosotros la vamos a eliminar. Fin. https://t.co/Xcnz6Ig3HF — Manuel Adorni (@madorni) May 9, 2025

Desde sus redes sociales, el periodista Manuel Jove, coautor del libro sobre Santiago Caputo que salió recientemente, aseveró que no encuentra verosímil la versión que indica el artículo sin firma. “No la veo”, señaló el comunicador no alineado con el oficialismo.