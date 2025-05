Pareciera ser de sentido común que los condenados en dos instancias por graves hechos de corrupción no puedan presentarse a las elecciones. Sin embargo, dado que el senado se modifica de a tercios, y todavía hay un importante poderío kirchnerista, la ley de “ficha limpia” fue rechazada. No se podrá votar por los próximos dos años y ahora dependerá de la opinión pública y de la ciudadanía que los corruptos condenados no vuelvan a ocupar cargos públicos.

Ignorando la evidencia en su contra, el kirchnerismo planteó la cuestión como un hecho de proscripción. Dejando de lado que Cristina Fernández de Kirchner fue encontrada culpable en dos instancias (a espera de un fallo de la corte que seguramente también sea en contra) plantearon la tesis alternativa de que todo esto era para perjudicarla a ella personalmente. A último momento, con dos senadores de Misiones que dieron vuelta sus votos, el senado dictaminó, por 36 votos contra 35, que, por ahora, los corruptos sin sentencia firme del máximo tribunal, podrán seguir siendo elegidos.

Carlos Arce y Sonia Rojas Decut fueron los senadores misioneros cercanos al peronismo que se prestaron a este mamarracho, que seguramente sea cuestionado por la ciudadanía en las elecciones legislativas nacionales de octubre, donde se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. En estos comicios, el espacio político que tiene todas las de ganar es el oficialismo de La Libertad Avanza, que que pone solamente dos bancas en juego, las obtenidas en 2021 cuando Javier Milei llegó a la Cámra Baja. A partir de ese lugar, todo será ganancia para el gobierno, que logrará consolidar un espacio que hasta el momento es de debilidad absoluta.

“Hemos fallado como sociedad para que esta ley sea necesaria. ¿A quién se le podría ocurrir que sea candidato alguien condenado? Y, peor aún, que una agrupación los proponga para sus listas. Qué raro que una sociedad necesite decirles a los políticos que nos excluyamos de un proceso electoral cuando hemos sido condenados”, advirtió la legisladora mendocina Mariana Juri.

Desde sus redes sociales, el presidente Javier Milei compartió la pizarra con el resultado de la elección, la que calificó como “lamentable”. Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni, que encabezará la lista del oficialismo el 18 de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprovechó para recordar su lema de campaña: “Kirchnerismo o libertad”.

Aunque esta conformación parlamentaria tiene los días contados (el 10 de diciembre asumirán los nuevos legisladores), el comportamiento corporativo parece que se mantendrá vigente hasta último momento. Al menos, estas actitudes servirán para que el electorado argentino elija mejor a sus representantes.