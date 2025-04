¿Resultado “agridulce” para los argentinos con el primer puesto del Taste Atlas?

Por un lado, el alfajor, emblema de la gastronomía nacional, salió mejor rankeado, con el primer puesto de una muy reñida competencia. Sin embargo, esa medalla de oro es de un top 50 de una lista de “cookies”, es decir, galletas dulces o “galletitas” en argot argentino.

“Los alfajores argentinos son un sándwich de dos galletitas con dulce de leche o mermelada cremosa entre ellas”. Así describió la publicación el galardón a la golosina que ha acompañado a los argentinos durante toda la vida. ¿Le hace justicia la descripción al alfajor argentino? Aunque todo lo mencionado coincide con el contenido de un alfajor tradicional, lo cierto es que se puede abrir un debate.

Para empezar, hay alfajores dobles, pero también triples. Los rellenos y los bañados también pueden venir de diferentes sabores e ingredientes. Lo que un argentino egocéntrico, orgulloso de la gastronomía nacional, podría preguntarse es si es justo el rótulo de “galletita”, cuando la misma Taste Atlas dice que es un “sándwich de galletitas”. ¿No sería esto como darle el premio al mejor pan a un triple de miga de jamón y queso?

Además, los competidores que se posicionaron por debajo sí representan la simpleza de una “cookie“, como la chocolate chip estadounidense, la neula española o las rellenas, ya sea la coyota mexicana o el ismir bombasi turco.

Aunque los macarons franceses (puesto 16 de la lista) también tienen el formato de “alfajor” (dos capas y relleno), lo cierto es que son claras las similitudes con la golosina argentina y lo que cambia es el sabor. Un alfajor santafecino o uno de maicena son cosas absolutamente diferentes, desde los ingredientes a lo conceptual, donde lo único que comparten es el dulce de leche entre las capas de galleta.

