La campaña del exintendente capitalino Horacio Rodríguez Larreta a legislador porteño cumplió con uno de los objetivos que señalan los asesores y gurúes de la política: buscar un tema clave y relacionar la figura del candidato con un tema de interés. Claro que también recomiendan que el tema sea algo positivo. El tópico que encontró Larreta es polémico: el “olor a pis”.

Para desmarcarse de la gestión de Jorge Macri, que hasta hace poco formaba parte de su mismo partido (el PRO), el exjefe de Gobierno dijo, para ilustrar la situación de la ciudad, que está muy sucia, que hay olor a pis por todos lados. Por un lado, cumplió con plantear una problemática reconocida por todos, pero por otro, está asociando su imagen con algo que no es de lo más agradable.

Claro que, una vez que el tema está instalado, con todos los periodistas preguntándole por la cuestión, hace falta la propuesta para revertir la situación. En este sentido, Larreta dijo que hay que forzar a los bares y a los restaurantes que habiliten sus baños, no solamente para la clientela que entra a los locales, sino a las personas que decidan ingresar, solamente para utilizar las instalaciones.

“Hay una ley de hace muchos años por la que todos los locales gastronómicos tienen que tener un baño para clientes y para las personas que entren”, dijo el candidato en una entrevista. “La ley está”, afirmó, haciendo referencia a la necesidad de hacerla cumplir por la fuerza.

La ley, como dice, está. Como también hay muchas otras abusivas y ridículas que violan la autonomía de los establecimientos. Esta, incluso, estaría en contradicción con el derecho de admisión, consecuencia inevitable del mismo derecho a la propiedad privada, garantizado por la Constitución Nacional.

Por ejemplo, hace un tiempo, se estableció que los bares, que debían dejar entrar a cualquiera al baño, también tenían que vender preservativos en dispensadores ubicados en los baños. Como suele suceder, una vez que se aprueban estas normativas, y salen los nefastos inspectores municipales (buscadores de coimas y sobornos innatos), por un tiempo se suelen cumplir en cierta manera. Lo curioso es que, cuando pasó esto, todavía circulaban las monedas de un peso. Por lo tanto, en los baños de los bares se solían encontrar las máquinas, que dispensaban profilácticos individuales por una moneda de un peso.

Avanzado el proceso inflacionario, la segunda etapa dejó otra joyita para el recuerdo en la memoria de los argentinos. Los preservativos ya eran más caros, por lo que los baños de los bares ofrecían la oferta económica de un peso, con el que ya se compraba solamente un caramelo o un chicle. Claro que no faltaban los abusivos que se aprovechaban de estas leyes para tomar ventaja y hasta amenazaban a los propietarios para que les dieran su preservativo “subsidiado” si la máquina estaba vacía. ¿Cómo terminó? Con los dispensadores como fósiles y un cartel indicativo que decía: “Solicitar preservativos en la caja”. Otra historia bizarra de las tantas que existen en Argentina y Buenos Aires por la arbitrariedad estatal.

Ahora, Larreta propone insistir con esta ley abusiva que viola el derecho de admisión y la propiedad privada. La normativa municipal debería ser derogada inmediatamente por incompatibilidad con la Carta Magna. Legisladores de La Libertad Avanza, al teléfono.

De estar esta propuesta en el centro del debate público municipal, solamente puede pasar una cosa: personas queriendo ingresar a los bares para hacer sus necesidades, amenazando a los trabajadores y encargados con llamar a la policía o hacer la denuncia a un número que el gobierno local ofrezca. Algo inaceptable desde todo punto de vista.

El diputado nacional Bertie Benegas Lynch le respondió a Larreta y le dijo que la normativa atenta contra el derecho de propiedad. “Sería igual a una ley que obligue a Larreta a ceder el baño de su casa para los peatones de la zona”, advirtió. Tiene razón.

Obligar a bares y restaurants a ceder sus baños a peatones, es una ley contra la propiedad.

Sería igual a una ley q obligue a Larreta a ceder el baño de su casa para peatones de la zona.

Lo cierto es que, históricamente, con ley o sin ley, los bares de la ciudad siempre están dispuestos a permitir el ingreso de un peatón que puede tener alguna necesidad. Jamás me he encontrado con un restaurante o un bar que me niegue el ingreso al baño. El problema es que hay personas que pueden sugerir que no cuidarán las instalaciones como corresponde, que incluso pueden mostrarse hostiles ante una negativa. Los establecimientos privados tienen todo el derecho del mundo a rechazar el ingreso. Si hay una ley menor en la ciudad que esté en vigencia y contradiga a la Constitución, debe ser derogada inmediatamente.

Al menos, todo este tema permitió corroborar el nivel de estatismo que Larreta pretende seguir impulsando, ahora desde la legislatura. Lo mismo que hizo en sus ocho años de intendente.