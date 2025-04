La teoría económica —la seria— no daba lugar a dudas. Si se corrige el déficit fiscal, si se obtiene el superávit, si se deja de emitir pesos, si se absorbe el sobrante monetario, si se sanea el pasivo del banco central, si se consiguen reservas y se fomenta el ingreso de dólares levantando el cepo solamente puede pasar alguna cosa: las proyecciones del presidente argentino Javier Milei se iban a pasar.

Sin embargo, del otro lado, a la teoría económica seria, estaba la respuesta del histórico trauma: “Eso no ha pasado nunca”, y es verdad. Un escenario así no había sucedido en la historia reciente de la Argentina. Durante el último siglo, el país se vio preso entre una dicotomía nefasta marcada por procesos populistas expansivos del gasto, la deuda, la emisión y de otros enfoques de intenciones correctivas, los cuales no tuvieron la disposición de “tomar el toro por las astas” y solucionar, en primer lugar, el desajuste fiscal que era la raíz del resto de los problemas.

Bueno, el candidato a presidente tildado de “loco” propuso hacer exactamente eso. Aunque tuvo el respaldo popular, el círculo rojo no le brindó su apoyo. Una parte se iba a ver perjudicada por el saneamiento macroeconómico nacional y la otra, consciente de que esa fuerte terapia de shock era la necesaria, consideraba la propuesta libertaria como algo irrealizable políticamente.

Bueno, ganó Milei, puso en marcha el plan y para sorpresa de algunos, está funcionando.

Volkswagen retrotrajo la suba de 3 por ciento que había dispuesto post salida del cepo. De esta manera, ninguna automotriz subió precios.

Como siempre, la competencia favorece a los consumidores.

🇦🇷🇦🇷🇦🇷 — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 22, 2025

Nunca la historia política reciente había visto suceder lo que está pasando por estas horas. El dólar y los precios bajan. Sin embargo, esto no ocurre como resultado de intervenciones contraproducentes destinadas a causar perversiones en el mercado con su intervención y, por lo tanto, harían que luego se disparen con más fuerzas.

Como anticipó el presidente y su ministro de Economía, Luis Caputo, la divisa estadounidense está más cerca de presionar el piso de la banda de 1000, no de tocar el techo de 1400. El mismo Milei dijo que pusieron la banda de flotación, por cuestiones más psicológicas de la población y no de lógica económica. Es que los traumas pesan y los argentinos, un montón…

Aunque parece una cuestión compleja, la economía es una ciencia bastante simple de comprender. La incertidumbre (si bien siempre existirá por factores externos, ya sea por una catástrofe natural o por una irrupción tecnológica) generalmente la pone la política. En circunstancias exógenas normales, si se hace A se obtiene B y si se hace C el resultado es D. El problema con Argentina es que querían “B” de resultado y en política monetaria se hacía “C”. Es decir, por ejemplo, no se iba a bajar la inflación con “acuerdos” o “controles” de precios, mientras se seguía con la fiesta emisionaria y el déficit irresponsable. Más allá que un ridículo expresidente le declare la “guerra” públicamente.

Las imágenes virales hoy en las redes sociales son las de empresas bajando los precios. ¿Nunca antes había pasado en un período prolongado, con bases macroeconómicas serias? No, pero está pasando.

Aunque la historia argentina tiene sus enseñanzas históricas, las mismas fueron el resultado de malas políticas aplicadas. ¿Qué va a suceder en los próximos meses? Simple, el dólar va a seguir bajando y los precios también. Milei dice que es porque “todo marcha acorde al plan”.