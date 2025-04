“Le di instrucción a los dos senadores de votar a favor de Ficha Limpia”. Puede que estas palabras del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, hayan sido las que terminaron de sentenciar el final de la carrera política de Cristina Fernández de Kirchner.

Luego de un largo silencio, este fin de semana se confirmó que lo senadores Natalia Gadano y José María Carambia, finalmente, no solo destrabarán el tratamiento, sino que votarán en favor de la normativa que impide a los condenados por corrupción de postularse a cargos nacionales. Es decir, la expresidente, hasta no tener la condena de la Corte Suprema de Justicia (lo que eventualmente terminará pasando), solamente puede candidatearse a cargos provinciales y municipales, de los distritos que no se acoplen a la Ficha Limpia luego de su aprobación.

La titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, ahora deberá convocar a la sesión y el “poroteo” anticipa una derrota kirchnerista: si todos los senadores que no responden a Cristina votan en favor de la iniciativa, su suerte está echada. Las 34 bancas que siguen respondiendo a CFK no son suficientes para frenar la ley, que podría ser una realidad muy pronto. Curiosamente, fueron los senadores por Santa Cruz los que terminaron sentenciando su suerte. Una vez más, la política (y el peronismo) dejan en evidencia que no hay liderazgo que dure para siempre.

Claro que el mundo antikirchnerista esperaba un final más cinematográfico para CFK, con la imagen de la expresidente tras las rejas, luego de ser arrestada y esposada. Pero, como suele suceder en la vida real, las cuestiones terminan siendo menos pintorescas, pero no por eso menos reales. El final de la carrera política de la mujer que ostentó la centralidad política argentina será más gris, gradual, pero no menos duro para ella.

Todo parece indicar que comenzará con la ley de Ficha Limpia que la aleje de los cargos nacionales, seguramente luego llegue la condena de la Corte Suprema y, finalmente, terminará solicitando la prisión domiciliaria por la edad, que seguramente se le otorgue. Un sabor agridulce para los que aguardábamos el desenlace digno de una película de Hollywood, donde finalmente se hace justicia.

Desde el kirchnerismo, a lo único que se apela es a la denuncia de la proscripción, la que equiparan a lo que padeció el peronismo entre mediados de los cincuenta y principios de los setenta. Sin embargo, más allá de la intencionalidad política y de los votos en el senado (donde es evidente que varios peronistas quieren también jubilarla), lo cierto es que no hay defensa racional para las acusaciones (y condenas) de corrupción. Los kirchneristas pueden decir que quieren “proscribir” a CFK, pero nada pueden decir de su enriquecimiento descomunal, ni de la corrupción que tuvo lugar durante los gobiernos kirchneristas.