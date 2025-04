Históricamente, en Argentina se hacía referencia al “Día del Arquero” cuando se quería señalar algún acontecimiento con pocas o nulas probabilidades de concreción. Cuando Javier Milei asumió la Presidencia, los críticos a su plan económico apelaban a este “día” para argumentar que el gobierno nunca abandonaría el cepo cambiario, el cual fue impuesto por Mauricio Macri en el final de su gobierno y mantenido durante los cuatro años de Alberto Fernández.

El 14 de mayo del año pasado, el economista kirchnerista Sergio Chouza aseguró en sus redes sociales que Milei y su equipo iban a levantar el cepo “el día del arquero”, ante la falta de definiciones concretas por parte del gobierno argentino y una eventual fecha. Sin embargo, durante el gobierno del Frente de Todos, Chouza nunca se mostró ansioso de terminar con el control de cambios. Apenas asumió la gestión actual, el economista reiteró casi a diario (y muchas veces hasta con argumentos liberales) la necesidad de abandonar el cepo.

Mientras tanto, con la fecha todavía como un misterio total, en el oficialismo reiteraba la necesidad de salir “bien” del control de cambios heredado, en lugar de hacerlo “rápido”. Para eso se debían dar previamente ciertas condiciones fiscales, monetarias y de consolidación de reservas. Aunque Milei dijo que, con desembolsos del FMI o sin ellos, Argentina ya no tendría cepo para 2026. El respaldo internacional hizo que se puedan concretar los planes y este lunes 14 de abril fue el “día D”.

Desde el anuncio, hecho el viernes 11, Chouza, en sintonía con sus errores de diagnóstico usuales, llamó a comprar dólares a 1400 pesos en el mercado negro, por estar en vísperas de una de las clásicas disparadas de la divisa estadounidense.

Los ministros de gobierno se enteraron del anuncio el mismo viernes, ya que el proceso previo había sido manejado en el más estricto de los secretos. Solamente el presidente y el equipo económico estaban al tanto de lo que iba a suceder a finales de la semana pasada.

La paradoja es que Chouza, quien es un pifiador serial con sus diagnósticos desacertados, había atinado casi un año antes el día exacto del final del control de cambios en Argentina. Justamente, el 14 de abril se celebra en el mundo “el día del arquero”.

La fecha es en conmemoración al natalicio del arquero colombiano, Miguel Calero, figura del Pachuca Mexicano. Lamentablemente, el guardameta falleció muy joven, a los 41 años de edad, por complicaciones de salud luego de una trombosis. En su homenaje, ese día se celebran a quienes cuidan la red debajo de los tres palos.

Curiosamente, el mismo Javier Milei tiene pasado como arquero de fútbol. En su juventud atajó en el equipo argentino Chacarita Juniors. Al respecto, el exfutbolista Eduardo ‘Perico’ Pérez recordó las características del actual presidente en su equipo. Sobre su actitud, el exjugador comentó:

Se la jugaba en todas, era un loquito mal adentro del arco. Le podía salir bien o mal, pero sinceramente no tengo recuerdos de que se haya mandado una macana o hayamos perdido un partido por él. La verdad que no, seguro que no. Cuando atajaba, se convertía. Era ponerse la camiseta y hacer locuras adentro del arco, se tiraba de cabeza, cosas que decías ‘este tipo está completamente loco’.