Muchos se preguntan si Alberto Fernández realmente lo hace a propósito, en el marco de una venganza por despecho al espacio político que lo llevó a la presidencia —y luego le soltó la mano— o si simplemente se trata de un “abrazo de oso” involuntario. Sea como sea, su reaparición se traduce en una pésima noticia para el peronismo en un momento complicado.

Mientras el gobierno de Javier Milei va consolidando el rumbo económico, en la semana cuando Argentina dejó el cepo cambiario, el expresidente Fernández decidió hablar nuevamente frente a los micrófonos, dejando sus reflexiones sobre el peronismo y su problemática.

En diálogo con Antonio Fernández Llorente, el exmandatario reconoció que la mayoría de los argentinos no es peronista, sino “antiperonista” y el resultado de la última elección —donde no compitió y cayó derrotado su exministro de Economía Sergio Massa— indicó que la opinión pública está cansada del peronismo. “La sociedad dijo: ‘Ustedes no sigan más'”, reconoció.

Aunque mostró un tono autocrítico, lo cierto es que sus declaraciones no pueden traducirse en algo constructivo para el futuro peronista. Todas las vertientes del justicialismo tratan de desmarcarse del expresidente y nadie se hace cargo de él. Ni Cristina Fernández, ni Massa ni Kicillof quieren quedar pegados a su fracaso, aunque ellos fueron partícipes necesarios de ese caos descomunal, el cual terminó catapultando a la presidencia de un país al primer mandatario anarcocapitalista del mundo. Esto indica que, más allá de los nombres, la mayor parte del electorado argentino se hartó de un modelo que todos ellos representan, no solamente Alberto Fernández.

ALBERTO FERNANDEZ SE PUSO EN MODO "LA CABRA" DESTRUCTORA DE KUKAS Y EMPEZÓ A CRITICAR A TODO EL KIRCHNERISMO "Tenemos que entender que el peronismo en la sociedad Argentina ya no somos mayoría en el país, el antiperonismo es ahora la mayoría del país. Tenemos que escuchar…"

Complicado por su situación judicial y la denuncia de violencia de género por parte de Fabiola Yáñez, que ya lo tiene procesado, al expresidente se le vio muy desmejorado físicamente. Con respecto a esa cuestión, volvió a decir que es inocente y pidió la recusación del juez, a quien considera como poco imparcial, producto de un enfrentamiento público con él. Basta con verlo unos instantes para darse cuenta que, tanto la presidencia fallida como la denuncia de su expareja, lo han dejado bastante maltrecho.

Aunque nadie esperaba su retorno, Fernández insiste en la unión dentro de las filas del peronismo. Sus palabras textuales fueron “tenemos que estar unidos”, como sumándose a un colectivo que no lo quiere ni cerca.

Ni siquiera los nuevos influencers peronistas, quienes también buscan desmarcarse de su presidencia, se salvaron de las menciones. Fernández dijo que Milei “no ganó por TikTok”, ni se le vencerá por ese medio. Más allá de su crítica, los jóvenes comunicadores del peronismo parecen estar consolidándose,esto indicaría que en cualquier momento aparecerán pujando por representación política ante una generación previa, solo conocida por sus fracasos.

Más allá de todo, el más perjudicado por estos nuevos testimonios de Fernández es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien se encuentra en plena puja con Cristina Kirchner por el liderazgo del peronismo. Con respecto a Kicillof, el expresidente les dio un alerta a los progresistas sobre la necesidad de “cuidarlo”, porque un sector del PJ le estaría haciendo al bonaerense lo mismo que a él. El tiro por elevación es claramente para La Cámpora, manejada por Máximo Kirchner. ¿Ayudó al gobernador o lo terminó de hundir?

Como era de esperar, hoy, cuando muchos comercios están remarcando para abajo los precios, al ver un dólar estable tras el final del cepo, el gobierno aprovechó para recordar las tonterías que decía el otrora mandatario argentino en materia económica. Manuel Adorni, vocero de Javier Milei y candidato a legislador porteño, compartió un video en las redes sociales de la época del Fernández presidente, quien aseguraba que los precios subían “por las dudas”.