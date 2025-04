“Quería venir hoy para mostrar mi apoyo al presidente Milei y su compromiso con lo que considero histórico para rescatar a Argentina del abismo”. Luego de un lunes exitoso para el gobierno argentino, el presidente Javier Milei realizó una presentación conjunta con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que respaldó enfáticamente al mandatario.

“Hace solo unos años, la economía argentina se balanceaba al borde de un precipicio”, inició en su diagnóstico el funcionario estadounidense. Según su punto de vista, bastante acertado, las administraciones previas cayeron en “default, desempleo y una emisión irresponsable”. También resaltó que las “soluciones” que los gobiernos argentinos implementaban eran de “más gasto, más controles y más burocracia”. Sin embargo, respaldando al presidente actual, Bessent celebró que, finalmente, “hubo un hombre que reconoció que el Estado no era la solución”. Y es que Javier Milei, para el secretario del Tesoro de EEUU, “tuvo el coraje de oponerse al establishment” para realizar el ambicioso programa de reformas que tiene lugar en la Argentina.

Para el alto funcionario, Milei y Trump coinciden en una visión alternativa del Estado, que pone al gobierno al servicio de las personas y no al revés. “Por eso lideran dos de los países más grandes del hemisferio occidental”, manifestó. “Bajo el liderazgo del presidente Milei, Argentina y Estados Unidos comparten valores similares”, señaló. En el marco de esta sintonía, Bessent dijo que ambos países comenzarán las “conversaciones formales para el comercio recíproco”. Lógicamente, los analistas coincidieron en que Argentina podría ser uno de los primeros países en conseguir un tratado de libre comercio de arancel cero.

Durante su presentación, Scott Bessent aprovechó para marcar la posición de los Estados Unidos con China, en el medio del álgido momento de la guerra comercial. Con respecto al swap de monedas con el banco central de Argentina, el funcionario estadounidense resaltó que el gobierno local, mientras mantenga su “política económica inflexible, deberían eventualmente tener suficientes entradas de divisas para poder pagarlo”.

“Lo que intentamos evitar es lo que ha ocurrido en el continente africano, donde China ha firmado varios acuerdos rapaces que se presentan como ayuda, donde se han apropiado de derechos mineros y han añadido enormes cantidades de deuda a los balances de estos países”, reconoció el secretario del Tesoro.

In today’s meeting with President @JMilei of Argentina, I congratulated him on Argentina’s recent, successful negotiations with @IMFNews.

I was proud to affirm the United States’ full support for the President’s bold economic reforms. pic.twitter.com/rbULQTv6wN

— Secretary of Treasury Scott Bessent (@SecScottBessent) April 15, 2025