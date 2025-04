La mañana de este lunes se aguardaba con cautela desde el gobierno argentino y con ansias por parte de una oposición que ya no tiene ningún reparo en ocultar sus deseos destituyentes. Los voceros oficiales e informales del kirchnerismo advirtieron durante todo el fin de semana que apenas abrieran los mercados el lunes, todo volaría por los aires luego de que se levantara el cepo cambiario el viernes por la tarde.

Varios hicieron referencia a una eventual escalada del dólar y otros fueron más lejos, vaticinando supuestos comercios que decidirían bajar las persianas y no vender hasta no tener certidumbre de lo que iba a ocurrir a las 10:00 de la mañana de hoy. Por las redes sociales viralizaban capturas de pantalla mostrando tiendas virtuales que habían decidido publicar que no tenían inventario, sugiriendo que volvió el pánico a la Argentina, recordando otros tiempos.

Sin embargo, ya desde las primeras horas del día los hechos se fueron mostrando en la dirección opuesta. Antes de la apertura en Buenos Aires, las noticias de Nueva York eran positivas: todas las empresas argentinas cotizaban al alza. Lo mismo pasó luego con los indicios previos a la apertura del mercado libre de cambios, con, por ejemplo, el dólar cripto, cotizando a la baja.

Finalmente, a la hora del inicio de la primera rueda, el dólar libre (que flotará entre 1000 y 1400 pesos) debutó a 1250 en el Banco Nación. Las primeras transacciones no evidenciaron ningún pánico. Todo lo contrario. Con el correr de las horas se llegó a comerciar en 1190. Como dijo el gobierno, ni hubo desconfianza, ni hay un sobrante monetario como para impulsar ninguna corrida. Además, las reservas del Banco Central están más que sólidas, luego del fuerte respaldo internacional que recibió Argentina ante la propuesta de estabilización de la gestión de Javier Milei.

Vale recordar que se encuentra en el país Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que podría traer incluso más buenas nuevas para un oficialismo que recuperó la agenda luego de varias semanas complicadas.

Además de la jornada histórica en Wall Street para las empresas argentinas, que registraron subidas de hasta 20 %, tanto Morgan Stanley, como JP Morgan y BNP Paribas celebraron la salida del control de cambios, lo que sin duda se traducirá en una merma del riesgo país, que se elevó producto del sacudón internacional generado por los aranceles de Estados Unidos. Con un índice más bajo, con el RIGI que incentiva la inversión extranjera y sin cepo cambiario, el gobierno comienza a transitar un círculo virtuoso que le permitirá incrementar la cantidad de dólares, como el acceso a los mercados a tasas más bajas. Al no haber más déficit fiscal ni cuasifiscal, con las reservas consolidadas y sin posibilidad de ninguna corrida, el Ejecutivo ya deja atrás la etapa del endeudamiento creciente y constante para ir a un rollover más accesible y barato, en el marco del desendeudamiento general.

Con las buenas nuevas de la jornada, y el lunes negro absolutamente descartado, el presidente argentino mantuvo una conversación con el periodista Luis Majul y volvió a poner una fecha concreta para otra problemática, como lo hizo con la salida del cepo. A principio de año, Milei ya había dicho que en algún momento se iba a terminar el control de cambios y finalmente sucedió. Ahora aseguró que, en 2026, al cumplirse dos años de emisión cero, la inflación ya no existirá en Argentina. Para este 2025, el mandatario señaló que el segundo semestre estará buscando romper el piso de 1 %.