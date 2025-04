Ricardo López Murphy es una de las (inesperadas) voces críticas que suelen escucharse en los medios de comunicación con respecto a Javier Milei. A pesar de haber defendido las ideas principales del liberalismo en el momento del apogeo kirchnerista (en absoluta minoría y con todo un aparato político y comunicacional en contra), cuando la reivindicación de las ideas tuvo lugar en Argentina, el economista decidió ir por otro camino. Incluso llegó a compartir hipótesis con Mauricio Macri y el kirchnerismo, asociando problemas del “tipo de cambio” a cuestiones estructurales de improductividad locales, que nada tienen que ver con eso.

Más de uno se pregunta, con cierta lógica, si el encono con el gobierno actual tiene que ver con que a otro le tocó liderar el proceso reivindicativo de las ideas liberales. Aunque todo esto seguramente quede en la especulación, hay varios asuntos tan dudosos como cuestionables.

Seguramente, el momento más claro cuando comenzaron las críticas desacertadas e injustificadas tuvo que ver con la campaña legislativa de 2021, cuando López Murphy y Milei competían en listas distintas. Mientras que el exministro fue por la boleta del extinto Juntos por el Cambio, Milei debutaba con La Libertad Avanza.

Para cuando llegó la chicana televisiva del famoso “fenómeno barrial”, yo ya había tenido el debate personalmente con López Murphy. Con la honestidad de toda la vida, le dije que le iba a dar el voto en las primarias para posicionarlo en la boleta de JxC y que en la elección definitiva votaría por LLA. Este voto estaba decidido, más allá del resultado de las primarias cambiemitas.

El argumento que me daba López Murphy para “sacarme el voto” era que el espacio político que compartía con el PRO, los radicales y la Coalición Cívica era más grande como para competir con el kirchnerismo, que estaba promediando la mitad del gobierno de los Fernández. Creo que había un punto en mi argumento. Recuerdo que le dije que esa coalición era “grande”, pero que en realidad era “gorda y fofa”. Con mucha masa corporal, pero con poco y nada de músculo.

Del otro lado había un espacio flaco, casi escuálido, si se miraba en comparación con el poderío político nacional del nuevo bloque violeta. Sin embargo, ese músculo flacucho contaba con dos cosas que JxC no tenía: salud y hambre descomunal por crecer y sacar músculo. Es decir, de llegar al poder. El otro iba a caer por su propio peso y sus contradicciones, tal cual ocurrió entre 2015 y 2019. Pero, la nueva alternativa, humilde, pequeña, aunque con potencial, tenía al menos una oportunidad de sacar músculo y ponerse competitiva.

Modestia aparte, acerté en todo. Ojalá la política fuera como la lotería, donde es más complicado saber lo que va a pasar. El gran y robusto Juntos por el Cambio falleció del infarto más predecible y el pequeño flacucho violeta sacó músculo, terminó ganando la carrera por paliza en todo el país. Como si fuera poco, se convirtió en un fenómeno mundial, mucho más grande que el “barrial” que veía López Murphy (o que quería ver).

En aquel programa, donde les pidió el voto a los liberales por televisión, argumentando que el “fenómeno Milei” era una cuestión “municipal”, en lo personal sentí un desencanto doloroso. Más allá de las diferencias, yo me había acercado a la política para colaborar con él luego de las elecciones de 2003 y nunca, más allá de los criterios que podían diferir, nunca jamás lo había escuchado apelar a un argumento mentiroso. Hasta estos momentos, hasta el kirchnerismo, en las antípodas ideológicas, le reconocía la seriedad que siempre tuvo.

Aunque esos artilugios eran más que usuales en la política, él jamás había apelado a eso. Mucho de mi respeto hacia su figura pasaba por esas cuestiones. Y ahí estaba, en el marco de una competencia legislativa, donde no iba a ganar ni perder un voto, diciendo algo que, como mínimo, pude ser catalogado de “inexacto”.

En el marco de una elección legislativa, cada distrito vota diputados nacionales, que llegarán al Congreso y votarán (en el mejor de los casos) a conciencia. No importa si un bloque tiene cien diputados o se trata de un monobloque de uno. El voto es individual. Inclusive, si se apelaba al “voto útil” liberal, el argumento era sufragar por la boleta que debutaba, ya que la otra tenía el aparato de la Ciudad de Buenos Aires y un voto cautivo importante. Pero no, el “bulldog” estaba argumentando que el voto útil era para la boleta que compartía con los socialdemócratas cambiemitas.

Siguiendo con aquel profético 2021, cuando las acerté todas, también le advertí que esperara, y que iba a ver cómo, al llegar al recinto, iba a tener más coincidencias con Milei que con sus compañeros de bloque. Así fue. Hasta Patricia Bullrich, ahora ministra de Seguridad del libertario, le cuestionaba a López Murphy su falta de disciplina partidaria cuando votaba como Milei y Espert, pero separado de JxC.

El resto ya es historia: Juntos por el Cambio voló por los aires y el economista se fue a formar parte de un inexplicable bloque con el exkirchnerista Miguel Ángel Pichetto, también secundado por varios socialdemócratas. La aventura duró poco y terminó formando un monobloque de nombre “Republicanos Unidos”. Para el que le suene el nombre, sí, se trata del partido que fundó y que llevó a la legislatura a Roberto García Moritán y a Yamil Santoro, que ganó popularidad recientemente por insólitas cuestiones que ni merecen mención aquí. Cuando RLM me comentó por teléfono su lista, muy orgulloso, por cierto, también le advertí que todo eso era un desastre y que iba a terminar de la peor manera, como terminó. El que considere dudosa mi jactancia con todos estos temas, bien le puede preguntar al diputado nacional si he exagerado algo de lo que aquí menciono.

Claro que muchas veces la dinámica política hace que uno haga lo que pueda. Sin embargo, a la hora de juzgar al Gobierno de Javier Milei, no solamente lo hace desde un óptimo imposible, sino que pareciera olvidar los procesos políticos previos, de los que participó (1999-2001), como con los que fue mucho más benévolo (2015-2019).

Sin dar demasiadas definiciones, actualmente asegura que el gobierno actual “hace agua”, por lo que tuvo que ir “desesperadamente” al Fondo Monetario Internacional.

El Gobierno Nacional acude al FMI porque el plan económico hace agua por todos lados. Cada día que pasa, el BCRA pierde más reservas. La improvisación tiene un costo, y lo estamos pagando todos los argentinos. — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) April 1, 2025

Lo cierto es que en pocos meses la gestión actual terminó con el déficit fiscal y ordenó las cuentas públicas del Estado Nacional. Cabe destacar que lo hizo con toda la corporación política en contra, que aguarda cualquier traspié para impulsar hasta un juicio político. Por primera vez en la historia, el acuerdo con el FMI tiene como finalidad respaldar a la base monetaria, luego de una exitosa política de absorción de los pesos que sobraban en la economía. Si bien parece muy lejano ya, el peronismo se dedicó a hacer su última campaña presidencial imprimiendo papelitos de colores. Aunque probablemente nunca se reconozca del todo, uno de los logros más importante del trío Milei-Caputo-Bausili no es lo que está pasando, sino lo que no pasó. Es decir, la desactivación de una peligrosísima bomba en el banco central, que tenía vencimientos urgentes, acomodados para que todo le volara por los aires a la actual gestión.

El kirchnerismo se mofa del ministro de Economía por argumentar que estos desembolsos del FMI no son “deuda nueva”, sino un reacomodamiento de los pasivos, simplemente porque consideran que los pesos no tienen que valer nada. Por eso, ellos mismos califican como poco relevante la deuda del BCRA con el Tesoro, mientras que le dan importancia a los acreedores externos. Todas estas cosas pasan a la luz del día y en frente de todos.

Aunque no se puede hacer futurología, lo cierto es que es muy distinto consolidar con reservas los pesos en manos de la gente, en el marco de un superávit fiscal claro y con una política monetaria responsable (lo que además permitirá salir antes del cepo, fomentando el crecimiento económico, la economía nacional y el acceso a tasas de interés más bajas por la merma del riesgo país) que pedir plata para tapar agujeros. Sugerir que se utilizará el préstamo para sostener el tipo de cambio (y que saldrá mal como ocurrió en el pasado) no parece ser para nada atinado.

Si bien es paradójico, tanto el proceso político económico que lo tuvo como protagonista (su breve paso por el ministerio en 2001) y el que defendió de forma mucho más benevolente de lo que hace ahora (la gestión cambiemita), tuvieron mucho más que ver con su crítica que con la situación actual.

Lejos de la chicana que siempre se usó en su contra (y ante la que lo defendí en infinidad de veces), hay que recordar que su salida del Ministerio de Economía fue porque no consiguió apoyo político cuando pretendió hacer un recorte ínfimo en comparación con el que se hizo en la gestión actual. Aunque no fue su responsabilidad, el gobierno del que formó parte, no solamente no se animó a solucionar el problema fiscal heredado, sino que le tembló el pulso ante mínimas manifestaciones como las de unos estudiantes cortando la calle. Como si fuera poco, el gobierno terminó cayendo, justamente, porque no consiguió los fondos que el FMI le negó a su sucesor, Domingo Cavallo. En caso de que el gobierno actual no consiga el desembolso, en el peor de los casos se haría más sinuoso el camino que ya no tiene vuelta atrás, pero no hay posibilidad de que se repita el escenario antes descrito. Justamente, porque se hizo lo que la Alianza no consideró viable políticamente.

Aunque se argumentó durante estos años que de la Rúa no tenía “la maquinita” para salir del paso por la ley de la convertibilidad, lo cierto es que este gobierno se encorsetó voluntariamente para no apelar a la emisión monetaria, la que imputa como un “robo” ante la ciudadanía.

Aunque no formó parte de la gestión de JxC, López Murphy mantuvo su vigencia como panelista económico en los medios nacionales. Si bien hizo críticas pertinentes, las mismas fueron muchísimo más benévolas que las que hace en la actualidad. El programa que desarrolló el macrismo (que reeditó el gradualismo de José Alfredo Martínez de Hoz, que acudió a un endeudamiento irresponsable, esperando un crecimiento que nunca tuvo lugar para luego pagar la deuda), sí era un programa que “hacía agua por todos lados”.

Incluso terminaron usando los dólares del FMI para pagar gasto corriente, justamente, por carecer del superávit primario que el actual gobierno ya consolidó. Sin embargo, el economista tuvo una actitud constructiva, que sería mucho más lógica de tener en la actualidad. Es que, a diferencia de los gobiernos de la Alianza y Cambiemos, ahora sí hay una hoja de ruta por la que, finalmente, Argentina podría llegar a buen puerto.

¿Qué le pasó a López Murphy? Cada uno tendrá su opinión.