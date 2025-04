“Hoy un juramento, mañana una traición”, cantaba Gardel a principios del siglo pasado. En el peronismo, al menos en el bando kirchnerista, están cantando el tango del lamento contra Axel Kicillof. Básicamente, lo acusan de traicionar a su mentora política por el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Mientras se evaluaba la candidatura a legisladora nacional de la expresidente y titular del Partido Justicialista, el gobernador decidió desdoblar y pasar al 7 de septiembre los comicios locales, separados de los nacionales que renovarán la Cámara de Diputados y de Senadores. Evidentemente, el kirchnerismo considera que la jugada del exministro de Economía de CFK es para perjudicarla (restándole influencia en el armado de las listas del conurbano bonaerense), por lo que podrían patear el tablero con una maniobra insólita. Algo impensable hasta hace un tiempo: Cristina Fernández de Kirchner, candidata a legisladora bonaerense por la tercera sección electoral. Una “degradación” de rangos políticos solamente comparable con la de Horacio Rodríguez Larreta, que pasó de querer ser presidente de la Nación a candidato a concejal, por una lista propia que ni siquiera triunfará (ni saldrá segunda) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por estas horas, en el peronismo nadie considera que esto se trate de un proceso pacífico o acordado. Algunos cerraron filas con el gobernador, otros con la expresidente y el resto lamenta una interna, asegurando que la división solamente juega en favor del oficialismo. No hay ni un dirigente o comunicador peronista que se anime a sugerir que todo está bien entre los “compañeros”.

Como era de esperar, entre los “fichajes” del gobernador están los funcionarios bonaerenses y muchos de los intendentes. Sin embargo, no pueden dejar de resultar llamativos algunos de los respaldos, como el del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Alguien que, hasta antes de ayer, solamente podía ser rotulado como “ultramegahíper cristinista”. Pero así es la historia justicialista. Hasta Carlos Menem dijo en alguna oportunidad que Néstor Kirchner era el gobernador más obsecuente de su gestión. Justamente, el que lo terminó “traicionando” y “jubilando” políticamente en las elecciones de 2003.

El que recuerde aquellos comicios tendrá en su memoria cómo el exgobernador santacruceño llegó de la mano de Eduardo Duhalde, que también tramó un complot contra el líder del peronismo durante la década del noventa, cuando decidió ir por su tercera presidencia. Se trata del mismo Duhalde que fue aniquilado por su delfín Kirchner en 2005, dos años después de que éste lo llevara a la presidencia.

Defender a la provincia es contribuir al proyecto nacional Apoyamos la medida anunciada por nuestro gobernador @kicillofok de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, y pedir el tratamiento legislativo de su proyecto de suspensión de las PASO. Resulta inviable… https://t.co/TtRg40Tles — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) April 7, 2025

Cuando uno mira lo que ha sido el peronismo desde la muerte de Perón, no puede dejar de encontrar un claro hilo conductor: el de la traición como mecanismo de renovación. Menem promovió a Duhalde y Duhalde lo traicionó. Duhalde promovió a Néstor y Néstor lo traicionó. Cristina promovió a Kicillof, que ahora le planta cara y le disputa el liderazgo de la oposición a Milei, como del peronismo.

Claro que, como esta tesis es válida, también lo es la siguiente pregunta: ¿Es la traición la única metodología o la consecuencia inevitable ante la falta de intención de jubilarse de los caudillos del peronismo?

Aunque uno no comparta nada con Kicillof, tiene que reconocer que sus allegados –que blanquean la interna en los medios– tienen un punto. “Si no es ahora, ¿cuándo?”, argumentan. Porque es claro que CFK no tenía ninguna intención en respaldar una renovación peronista.

En los próximos meses se verá qué es lo que pasa, pero, si se avanza en esta dirección, la pelea es a matar o morir. Y en el peronismo suele ganar el que está en el poder y maneja los cargos.