Fuerte desembarco argentino en todos los McDonald’s de los Estados Unidos. En los miles de locales del restaurante de comida rápida más famoso del mundo en la primera potencia mundial, ahora se puede pedir un café frappé de dulce de leche. ¿Habrá sido el resultado de un focus group? ¿Algún argentino en una reunión de marketing? No se sabe. Lo que sí está confirmado es que, a diferencia de otras propuestas que como llegan se van del menú, el frappé dulce de leche es todo un éxito.

En la página oficial de McDonald’s Estados Unidos se presenta la bebida como una promoción “por tiempo limitado”. “¿Buscas hacer tu día más dulce?”, señala el apartado dedicado al producto. “Con una rica base de frappé de caramelo, café y jarabe de dulce de leche, cuenta con crema liviana encima y crocantes pedacitos de caramelo”. Así describe el sitio web de la cadena de hamburguesas, la bebida de moda que podría haber llegado para quedarse.

Como suele suceder con los productos que se vuelven éxitos gastronómicos en la actualidad, el boom estalló en las redes sociales, lo que incrementó exponencialmente el número de consumidores interesados. Sin embargo, en los comentarios, los usuarios han demostrado serios problemas para escribir y pronunciar “dulce de leche”.

The dolce de leches frappe from McDonald’s is actually delicious

— Austin (@Thatgaiboi) November 15, 2024