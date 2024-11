Este jueves, la Corte Penal Internacional dictó dos órdenes de arresto. La primera fue contra el primer ministro de Israel, Benjamin Nentanyahu y la segunda a su exministro de Defensa, Yoav Gallant. Se les encontró responsables en una investigación que estudia “crímenes de guerra y lesa humanidad” desde el 8 de octubre de 2023.

Como era de esperar, Argentina repudió la medida, en el marco del alineamiento que tiene el presidente Javier Milei, tanto con Israel como con los Estados Unidos. Mediante un comunicado oficial, desde el Poder Ejecutivo advirtieron que, mientras se arremete contra Israel se “adeuda una resolución contra el dictador comunista Nicolás Maduro” por, justamente, crímenes de lesa humanidad. Para la oficina del presidente Milei, la Corte Penal Internacional “subvierte a la víctima” y la posiciona en el lugar del “victimario”.

Desde el comunicado oficial de la presidencia argentina se advirtió que las autoridades del Estado de Israel ejercen “el derecho a la legítima defensa” frente a los ataques de Hamás y Hezbolá. “Lejos están de ser criminales”, señala el parte de prensa.

Sin medias tintas, el marco del comunicado oficial, el gobierno argentino señala que los acusados por la Corte Penal Internacional “intentan salvar a la población de su país del exterminio”.

“Israel enfrenta una agresión brutal, una toma de rehenes inhumana y el lanzamiento indiscriminado de misiles contra su población. Criminalizar la legítima defensa de una nación mientras se omiten estas atrocidades es un acto que distorsiona el espíritu de la justicia internacional”, resalta el gobierno argentino.

Por su parte, Nentanyahu respondió desde sus redes sociales y calificó la orden de arresto contra él y su exministro como un “ataque antisemita” contra el único Estado judío. También resaltó que, a contrario de lo que dice la CPI, Israel hace todo lo humanamente posible para evitar víctimas civiles mientras que Hamás los utiliza como “escudos humanos”. “Nada han dicho contra los verdaderos crímenes de guerra de las dictaduras de Irán, Siria y Yemen”.

The antisemitic decision of the international court in The Hague is a modern Dreyfus trial, and it will end the same way. pic.twitter.com/e1l8PMghrB

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 21, 2024