Puede que las grandes empresas deban replantear sus estrategias de comunicación. Aunque será siempre un misterio el nivel de aceptación que tuvo la etapa “progresista” del lenguaje inclusivo y hablar con la “e” o la “x”, ahora parece ser bastante evidente que todo eso es repudiado por una gran mayoría.

Como si el cambio de época no fuera suficiente, todos los días salen casos concretos a la luz que manifiestan la hipocresía de toda esta movida político-cultural. Por ejemplo, por estas horas se viralizan los videos del periodista Pedro Brieger, donde reivindica estupideces como “hablar con la e” para repensar la necesidad de terminar con el patriarcado, mientras se multiplican las mujeres que le imputan diversos acosos sexuales y abuso de poder durante tres décadas.

Hace tiempo que la marca Dove hace de la inclusión uno de sus pilares comunicacionales. En este sentido, en sus publicidades se encuentran mujeres de distintos estilos, razas y edades. Algo absolutamente lógico, ameno y natural. Sin embargo, desde la comunicación de la empresa en Argentina decidieron que eso ya no era suficiente y había que comenzar a hacer referencia al plural utilizando la letra “x”.

¿Estamos todxs? 👀 Si vivís en CABA y sos de lxs que ya no saben cómo reparar el daño de su pelo, quedate atentx que se viene algo grande en la app de Rappi 😉 ¡Asegurate de tener las notificaciones activadas! — Dove Argentina (@Dove_AR) July 3, 2024

Lo cierto es que se pudo haber evitado la problemática. Si simplemente escribían algo como “¿Estamos? Si vivís en CABA y no sabés como reparar el daño de tu pelo, prestá atención que se viene algo grande en la app de Rappi”. Pero no. Fueron por el absurdo de la “x” y escribieron “todxs”, “lxs” y “atentx” y el repudio no tardó en llegar.

A diferencia de las publicaciones tradicionales de la empresa en la red social, el comunicado “inclusivo” tuvo un tráfico exponencialmente mayor. La gran mayoría cuestionando duramente el estilo de comunicación. Algunos, que manifestaron ser clientes de la marca, señalaron que dejarán de consumir sus productos. ¿Error estratégico garrafal o un episodio intrascendente en las redes sociales? Esto solamente lo dirá el tiempo.

“Hablá bien”, “No entiendo”, “Escribí bien”, “Nunca más compro un jabón Dove”, “Escribí como una persona normal”, “No puede ser que no tengan un equipo de comunicación para estas cuestiones, ¿en qué planeta viven?”. “Prohibido comprar Dove de ahora en más”, “Go woke, go broke”, “Acaban de perder una clienta por escribir como pelotudxs”, fueron algunos de los comentarios que evitaron el insulto directamente.