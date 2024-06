“Muy buen discurso del presidente Javier Milei”. Estas palabras, transmitidas hoy por la televisión argentina, no pertenecen a ningún periodista oficialista. Las dijo Luis Novaresio, que, como suele decirse, tiende a buscarle “el pelo al huevo” a cada iniciativa del gobierno libertario y a todo lo que tiene que ver con el jefe de Estado. El conductor de La Nación + celebró el tono del discurso del mandatario y festejó también que en la ciudad de Rosario no habían banderas partidarias de La Libertad Avanza. Ahora, en el Monumento a la Bandera, en su día, solamente flameaban las celeste y blanca. “Fue un discurso como los de antes”, aseguró. ¿Antes de qué? Antes de la etapa del kirchnerismo, cuando los actos patrios eran utilizados como presentaciones partidarias del peronismo.

Ante una multitud que lo recibió al grito de “Milei, querido, el pueblo está contigo” y el cántico “¡presidente, presidente…!” el mandatario argentino homenajeó a Manuel Belgrano y a las rosarinas que bordaron la primera bandera argentina allá por 1812 en la provincia de Santa Fe.

“Para poder lograr el sueño de una Argentina próspera y libre es fundamental que todos los que compartimos la causa de la libertad, que todos aquellos que entendemos que la Argentina tiene que volver a abrazar las ideas que nos hicieron grandes, depongamos las anteojeras partidarias, nos desprendamos de los intereses particulares y trabajemos juntos para establecer el nuevo orden económico que la Argentina necesita para volver a ser una potencia mundial”, resaltó el libertario.

El anuncio importante de la jornada tuvo que ver con la confirmación de la convocatoria del postergado Pacto de Mayo. El presidente señaló que deseaba “aprovechar este día con la bandera argentina flameando en el cielo”, que ya estaba avanzada la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal que el Poder Ejecutivo envió al Legislativo. En este sentido, invitó a “todas las autoridades políticas, los gobernadores, los dirigentes de los principales partidos políticos, los expresidentes de la Nación, miembros de la Corte Suprema de Justicia, los empresarios, los trabajadores, y por supuesto a toda la ciudadanía argentina”. La cita será en la provincia de Tucumán el próximo 9 de julio. Se trata de otra fecha patria. Nada más y nada menos que el Día de la Independencia, que tuvo lugar justamente en Tucumán en 1816.

Para Milei, la firma del Pacto de Mayo, que había anunciado en el pasado mes de marzo, será el símbolo del momento que “de vuelta a la página de nuestra historia”.

Los exmandatarios vivos que podrían acompañarlo serían María Estela Martínez de Perón (que hace décadas vive en España), Eduardo Duhalde, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Seguramente Macri y Duhalde lo acompañen. Las dudas pasan por las presencias de los Fernández y por el retorno al país de la viuda de Perón, que tiene 93 años.

“La libertad no pide permiso. Se impone. No se esperan las órdenes de ningún burócrata que especula con lo que conviene o no. La libertad es un instinto innato del ser argentino, y es por eso que a la larga siempre se abre camino. La libertad es ineludible, por más que unos pocos se resisten o la querían contener”, aseguró el presidente argentino.

Más allá del llamado a la unidad y el tono sereno del discurso de Milei, que celebraron hasta sus críticos, una vez más, el libertario cerró su presentación de la misma manera que lo hace siempre. Al grito de “¡Viva la libertad, carajo!”.