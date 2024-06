Haber estado en el lugar de los hechos (y haber padecido en primera persona las agresiones de los violentos) permite tener un panorama bastante más acercado a lo que los medios están diciendo que sucedió la última semana en el Congreso. Según el discurso general, impulsado por el kirchnerismo y la izquierda, ciudadanos se manifestaron en contra de la Ley Bases y fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas de seguridad. A los pocos detenidos que todavía están privados de su libertad les denominan “presos políticos”. Organismos internacionales, que no tienen la más mínima idea de nada o mienten de manera intencional, ya apelan a los foros multilaterales denunciando las “violaciones a los derechos humanos” que estarían teniendo lugar en Argentina por estas horas.

Para empezar a dar algo de luz al respecto habría que poder distinguir entre el acto de manifestarse políticamente, derecho indiscutido en Argentina, y la acción de ejercer violencia, la destrucción de la propiedad pública y privada, así como la intención de interrumpir una sesión parlamentaria. Los países donde las personas no pueden manifestarse políticamente son los que despiertan la admiración de los que acusan al gobierno de Javier Milei de violar los derechos humanos. En Cuba aún hay gente detenida y procesada por salir a la calle, sosteniendo un cartel con consignas básicas, como el pedido de elecciones libres.

Durante el apogeo kirchnerista, con el Partido Liberal Libertario (primera manifestación política del libertarianismo argentino de hace más de una década) realizamos varias manifestaciones políticas. Jamás generamos ningún desmán ni lo necesitábamos. A pesar de nuestra ínfima estructura, todas nuestras protestas llegaron a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque eran legítimas y tenían bastante de sentido. Por esos días hicimos una clausura simbólica de la AFIP, una clase abierta de política monetaria frente al Banco Central o la famosa “venta de dólares” durante el cepo y las restricciones cambiarias, entre tantas iniciativas.

En ningún momento rompimos nada, ni violentamos a nadie, ni arrojamos piedrazos o prendimos fuego nada. Las manifestaciones eran pacíficas y legítimas. Por eso, a pesar de la intrascendencia de una fuerza política que estaba demasiado adelantada a su época (lo que no necesariamente es algo positivo), las protestas aparecían en los medios nacionales y viralizaban en las redes sociales. Es que se trataban de cuestiones legítimas, que las personas podían comprender y en parte acompañar. Cuando no se trata de un fenómeno de estas características, las protestas son extorsivas y violentas. Se apela a estas cuestiones, porque si hubieran ido solamente a dar una charla, a repartir panfletos o a explicar su punto de vista, todo hubiera quedado en la intrascendencia. Sobre todo porque la mayor parte del electorado, como lo revelan todas las encuestas, acompaña las iniciativas del presidente que votaron recientemente.

Por lo tanto, la violencia es la estrategia. Generar desmanes para tratar de impedir el funcionamiento de los poderes democráticos. Si no se puede, se utiliza la respuesta de las fuerzas de seguridad ante la agresión para protestar por una supuesta “violación a los derechos humanos” absolutamente imaginaria.

Aunque sabía que no me iba a encontrar con una protesta conceptual al contenido de la Ley Bases, la locura total me sorprendió incluso a mí. La utilización de mujeres para confrontar con la policía y los gendarmes, el hostigamiento permanente y el nivel de violencia eran mayores a lo que me esperaba.

En el momento que tuve una discrepancia con una “manifestante” y fui rodeado por un grupo de violentos, pude ver en primera persona el nivel de locura que manejaba esta gente. Una de las mujeres que se disponía a golpearme (con medio rostro tapado por un pañuelo verde) evidenciaba en sus ojos una violencia que no le había visto a otra persona en 42 años. No me conocía, no tenía idea de quien era yo, pero mientras me lanzaba golpes de puño, su mirada evidenciaba serios conflictos personales que nada tenían que ver conmigo, ni con Milei, ni con la ley en cuestión. El kirchnerismo ha logrado amalgamar eficientemente a grupos sin rumbo que encontraron en “el relato” la causa de sus vidas. Personas con serios desequilibrios emocionales.

Pero, además de una violencia que ya está más que documentada, otra cuestión que me resultó llamativa es la “proyección” de estos personajes para con Milei y su espacio político. Aunque parezca difícil de creer, todas las cosas que le achacan al presidente y a su entorno, sin ningún fundamento, la evidencian ellos permanentemente. Durante los momentos que no volaban las piedras ni los empujones, cuando solo habían agresiones verbales, los manifestantes varones solían decirles a sus compatriotas policías todas cuestiones agregadas y complementarias al “calificativo” de “negro”. “Negro cagón”, “negro puto”, y otras manifestaciones poco deconstruidas.

Por su parte, el ataque retórico de las mujeres a los policías y gendarmes era el grito de “estudiá, no seas policía” o “estudiá para no ser cana”. Aunque los lectores del exterior puedan asociar al peyorativo de “negro” con una cuestión racial, de un grupo de racistas, lo cierto es que, en el contexto argentino, se trata más que nada de una cuestión “clasista”, por así decirlo. Lo mismo los “agravios” que utilizaban las mujeres. Una concepción que se compatibiliza por completo con la idea de Marx de los “lumpenproletarios”. Los iluminados antimileiístas vendrían a representar una especie de ilustración superior, mientras que los hombres de las fuerzas de seguridad eran los “negros brutos” esclavizados por los poderosos imaginarios que los manifestantes denuncian. Claro que el antisemitismo tampoco falta en las marchas de la izquierda. Siempre los que dominan y manejan son “los judíos”. Más de uno “denunciaba” justamente esto, el “gobierno de los judíos explotadores”.

Estas cosas, aunque irrelevantes ante la violencia y la destrucción, sirven para comprender la disociación que ellos mismos tienen acerca del presidente que detestan, su proyecto político, pero también sus propias personas. Odian lo que les devuelve el espejo cuando se miran, pero no pueden lidiar con la realidad. Por eso, más que “la patria es el otro”, los violentos siempre son los otros.

Claro que estas palabras no van a persuadir a nadie. Los que quieren ver violaciones a los derechos humanos y los que se excitan con las asociaciones de la actual gestión con la dictadura, lo seguirán haciendo. Pero si alguien tiene dudas honestas sobre lo que suele suceder en estas manifestaciones, en lo personal le recomiendo que se de una vuelta por la próxima. Oportunidades no van a faltar. Claro que hay que ir sin las anteojeras ideológicas y estar atento a los posibles y predecibles conflictos.

Sin embargo, si se pega una vuelta, podrá ver en primera persona la actitud de los “manifestantes” que solo ejercen, supuestamente, su derecho a protestar.